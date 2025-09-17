Ethan Page retiene ante Tyler Breeze y se encara con el H de Dr. Wagner

Ethan Page defendió con éxito el Campeonato Norteamericano de NXT ante Tyler Breeze quien hace unas semanas regresó con la mira en su título. Además, entre el público, estuvo El Hijo de Dr. Wagner en primera fila quien parece que tiene en la mira al campeón de la marca amarilla y negra.

El inicio mostró a Page en control con fuertes golpes, acompañado de burlas que encendieron a la afición. Breeze respondió con un dropkick y un toque de ironía, aunque el campeón recuperó terreno con un derechazo fulminante y ofensiva implacable en las cuerdas.

El retador intentó reaccionar con un enziguri y una dolorosa Figure Four Lock asistida por el poste, pero el dominio de “All Ego” prevaleció. Tras resistir un Ego’s Edge y un codebreaker, Breeze cayó finalmente ante un DDT desde lo alto que selló el triunfo de Page.

► ¿Qué sigue Ethan Page?

Con esta victoria, Ethan Page refuerza su estatus como figura dominante de la división, aunque al alzar el campeonato frente a El Hijo de Dr. Wagner dejó abierta la posibilidad un enfrentamiento por el Campeonato Norteamericano y el Latinoamericano.

Por su parte, Tyler Breeze, pese a la derrota, demostró estar vigente en NXT y listo para buscar revancha o abrirse camino ante otros contendientes.