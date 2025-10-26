Ethan Page retiene ante el Hijo de Dr. Wagner Jr. en Halloween Havoc

El duelo entre Ethan Page y El Hijo del Dr. Wagner Jr. por el Campeonato Norteamericano de NXT fue una verdadera guerra sin reglas, donde el mexicano puso en problemas al monarca, pero no pudo llevarse el título.

Desde el inicio, el mexicano mostró agresividad con una lluvia de chops, ataques aéreos y un Coast to Coast que puso al campeón contra las cuerdas. Page recurrió a todo tipo de objetos, incluyendo sillas, cubos de basura y mesas, para castigar al enmascarado.

El Hijo del Dr. Wagner Jr. respondió con valentía, incluso con la máscara parcialmente desgarrada, conectando unas tijeras desde la tercera cuerda y un Moonsault que casi le da la victoria. Wagner sacó todas sus armas, incluso con un Coast a Coast, pero pese a eso las cosas no salieron como esperaba.

► Momentos claves

En los momentos finales, Ethan cegó al mexicano girándole la máscara y arrojándole polvo blanco al rostro. Aprovechando la confusión, ejecutó su Twisted Grin desde la segunda cuerda, rompiendo una mesa con el cuerpo de su rival para lograr la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Ethan Page mantiene el Campeonato Norteamericano y demuestra su astucia para sobrevivir a cualquier reto. En tanto, El Hijo del Dr. Wagner Jr. se ganó la admiración del público de NXT y dejó abierta la puerta para un futuro regreso que podría convertirse en una revancha esperada.