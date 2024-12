Ethan Page: «Puedo vencer a CM Punk cualquier día»

«All Ego» Ethan Page se siente confiado de poder derrotar al «Best in the World» CM Punk si alguna vez cruzan sus caminos en WWE. En realidad, ya lo hicieron brevemente en NXT a finales de septiembre y principios de octubre, siendo el punto álgido de la historia cuando el oriundo de Chicago ejerció como árbitro especial en el combate donde Trick Williams recuperó el campeonato de la marca en el debut de la misma en The CW. Justo después, para cerrar la noche, aplicó un GTS al ya entonces ex-monarca.

► ¿Ethan Page puede vencer a CM Punk?

«Fue interesante en el sentido de que hemos cruzado caminos en varios lugares ahora«, comienza comentando Ethan en Fightful. «Así que pude ver cómo opera en todos los aspectos. Eso fue interesante. Estás hablando de su moda. Diré que lo más feo que se ha visto fue con una camiseta de árbitro. Lo más tonto que ha hecho fue levantarle la mano a Trick Williams con una camiseta de árbitro. Lo siento. No sé.

«Estás hablando de uno de los más grandes, o tal vez el más grande, de las estrellas de la WWE, tal vez de mi generación de luchadores. Fue genial poder inaugurar esta nueva era de NXT en nuestro nuevo canal, The CW Network. Fue una plataforma y un momento muy importante, y un gran combate. Estoy agradecido en cierto sentido de haber estado en, supongo, la estratósfera de CM Punk o lo que sea, para compartir el protagonismo. Eso fue genial. Las cosas que siguieron después, no tanto. No tan geniales en absoluto.

“Oh, yo, cualquier versión de mí«, dice cuando le preguntan por quien ganaría en una posible lucha entre ellos. «Podría usar este maldito atuendo. Estás hablando con un hombre que entrenó artes marciales desde los cuatro años, no 40 años. Cuatro”.

Quizá los dos veteranos se reencuentren en el main roster de WWE cuando «All Ego» sea ascendido.

