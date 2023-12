Durante el episodio de AEW Collison de la semana pasada, Ethan Page perdió en un mano a mano ante Kenny Omega. No afectará a su posición en ROH (él mismo pidió el combate sabiendo que el programa sería en Canadá, país natal de los dos), de hecho, previamente tenía prevista su lucha I Quit con Tony Nese para Final Battle 2023. Entre medias de ambos, en un reciente video en redes, All Ego comparte una reflexión.

EXCLUSIVE: Backstage cameras catch up with a frustrated @OfficialEGO after his match against @KennyOmegamanX on #AEWCollision. Watch Saturday Night #AEWCollision LIVE on TNT 8pm ET/7pm CT pic.twitter.com/zxE3IUQ9Cf — All Elite Wrestling (@AEW) December 11, 2023

► Pasado y futuro de Ethan Page

«No lo sé, amigo. No sé qué pensar. No sé qué hacer a continuación. Tenía todo lo que tenía. No esperaba entrar en la lucha con costillas magulladas. No esperaba que me sacaran el aire con un powerbomb en el centro del ring. Tampoco esperaba recibir V-Trigger en la cara, ¿qué, cinco, seis veces? Solo sé que di lo mejor de mí. Traté absolutamente lo mejor. Eso es todo lo que puedo hacer. Tuve una oportunidad esta noche, al igual que tuve una oportunidad que Tony Nese me arrebató de ir tras el título de televisión de Ring of Honor. Así que sí, definitivamente podría haber ganado un título para mi hija si Tony Nese no me lo hubiera arrebatado. Eso me lleva a esta noche. No puedo concentrarme en la derrota. Porque dentro de seis días, tengo una Lucha de ‘I Quit’. Dentro de seis días, tengo una Lucha de ‘I Quit’ en Final Battle, y acabo de recibir una paliza en mi país natal por uno de los mejores luchadores del mundo. No puedo pensar en eso, no puedo concentrarme en eso. No puedo poner mi energía en esta derrota. Tengo a Tony Nese en Final Battle».

«Esta noche, perdí porque mis hombros fueron puestos en la lona, no porque me rindiera. No porque no tuviera lo suficiente en el tanque, no porque no tuviera suficiente fuerza de voluntad, no porque no sea lo suficientemente bueno. Son tres segundos. Tres segundos una y otra vez que cambiaron el rumbo de toda mi carrera. Pero no el 15 de diciembre. No en Final Battle. No, no son tres segundos. No es que me rinda. No son conteos fuera, no son descalificaciones. La decisión de perder está en mis manos. La única persona que tiene que rendirse soy yo. Tengo que decir ‘Me rindo’, y no lo haré. Me niego. No lo haré. Esas palabras no saldrán de mi boca«.