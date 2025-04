No tuvo Ethan Page un reinado muy extenso como Campeón NXT el pasado año, pero durante el mismo, pudo vencer a Joe Hendry, hoy Campeón Mundial TNA, durante No Mercy. Un triunfo que ahora le valdrá para ocupar el estelar del siguiente PPV de su antigua casa.

Anoche, Frankie Kazarian se impuso a Elijah en el primer combate de iMPACT!, luego de que el veterano provocara que los cantautores chocaran entre sí. Un iracundo Hendry le dio su merecido en el poscombate, pero Elijah quiso detener la tunda y (aparentemente) de manera fortuita provocó una lesión al inglés.

TNA informó a mitad del show que el estatus competitivo de Hendry quedaba en el aire, así que Kazarian quiso cerrar la velada anunciando su canjeo del trofeo Call Your Shot para Rebellion 2025, de manera muy oportunista ante la supuesta dolencia de Hendry. Y aquí se produjo la sorpresiva aparición de Page, con un anuncio impactante: él retaría a Hendry en Rebellion 2025.

Sin embargo, ya concluido el capítulo, vía redes sociales, Santino Marella informó que la defensa de Hendry será una Triple Amenaza, con Page y Kazarian. «All Ego» se estrenará como retador al Campeonato Mundial TNA, quien recordemos, cuatro años atrás no dejó la empresa en muy buenos términos. Primer talento adscrito a WWE que compite por el máximo cetro de la promotora de Anthem desde que ambos productos formaron alianza.

Junto a este añadido, varios anuncios más se hicieron ayer para Rebellion 2025, evento que tendrá lugar el 27 de abril desde el Galen Center en Los Ángeles (California, EEUU). Seguidamente, su menú provisional.

BREAKING: @joehendry will defend the TNA World Championship against @FrankieKazarian and #WWENXT‘s @OfficialEGO On Sunday, April 27, at #TNARebellion LIVE on pay-per-view from the Galen Center in Los Angeles, California!



