Ethan Page llegaría pronto a SmackDown

Ethan Page y la Campeona de los Estados Unidos WWE, Chelsea Green, sorprendieron recientemente a todos dentro de WWE. Tanto a los fans, como a los oficiales de la empresa, debido a la gran química que han mostrado como equipo en las pantallas de NXT y a su buena lucha en NXT Heatwave 2025, en donde vencieron a Tyra Mae Steele y Tavion Heights.

Pues bien, todas estas buenas actuaciones ya estarían generando los primeros cambios a corto plazo, y es que se ha podido saber que Ethan Page podría debutar pronto en el elenco estelar de WWE y llegar a SmackDown, pues varios oficiales de WWE le están poniendo el ojo encima y pedirían su aparición en la marca azul.

► Ethan Page debutaría pronto en el elenco estelar de WWE con SmackDown

Así lo ha reportado Wrestle Votes a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter. Esta es la información divulgada:

“Se escuchaba que varias personas dentro de WWE quisieran ver a la actual dupla de Chelsea Green y el Campeón Norteamericano de NXT Ethan Page aparecer en SmackDown en un futuro cercano, ya que la química que mostraron en la televisión de NXT había impresionado a muchos. Además, algunos creían que esta recién formada facción canadiense consolidaría rápidamente a Page como una pieza clave”.