Ethan Page: «Las palabras de Mike Tyson me impactaron»

Jazzy, una influencer de 14 años, le preguntó recientemente a Mike Tyson por su legado y esta fue la respuesta de la leyenda viviente del boxeo:

«No creo en la palabra legado. Creo que es otra palabra para ego. Ahora se usa cada cinco segundos. No significa absolutamente nada para mí. Solo estoy de paso, voy a morir y luego se acabará. ¿A quién le importa el legado después de eso? Quiero que la gente piense que soy esto o aquello. No somos nada. Somos polvo. Nuestro legado no es nada«.

Embed from Getty Images

► La importancia del legado

Una respuesta que impactó a la Superestrella de WWE «All Ego» Ethan Page, como explica en una reciente entrevista con WrestleZone:

“Mike Tyson tocó este tema de una manera extraña cuando fue entrevistado por esa niña. Cuando empezó a hablar sobre la muerte. Es, absolutamente, lo más salvaje, pero también es lo más real, especialmente cuando se trata de la lucha libre. Porque estás hablando de un tipo que tiene un legado y será recordado por el resto de su existencia, probablemente por siempre. De una forma u otra, buena o mala, no importa. Se hablará de él de alguna manera. La gente dice, ‘Oh, mi legado esto, mi legado aquello…’ ¿A quién le importa? Cuando él dice que no significa nada, eso… Eso es la verdad.

“Hay tantas cosas fuera de mi control. Mi carrera está en las manos de un millón de personas y ninguna de esas manos es la mía. Así que, al final del día, eso de, ‘Oh, espero que la gente me recuerde por esto, espero…’ No podría importarme menos. No sé si es porque he estado en esto durante 18 años ya. Es como, no puedo concentrarme en mantener esta cosa. Esto no es algo real. Es algo intangible. Es inventado. Y está inventado aquí en mi propia cabeza. Cuando esté muerto, se acabó. ¿A quién le importa? Solo quiero que mis hijos me amen, que mi esposa me ame. Con eso estoy bien.

“Lo que dijo fue muy real, y resonó mucho conmigo. Y ojalá muchos luchadores tontos escucharan esa entrevista también, y se quedaran callados. Eso sería increíble. A nadie le importa tu legado. No eres tan importante. Yo sí lo soy (bromea).

“Y ella hizo un gran trabajo. Mantuvo la compostura. Dejó que Mike se avergonzara a sí mismo. Fue genial. Ambos hicieron un gran trabajo entreteniéndome. Pero ahí, esa sección en particular resonó mucho conmigo. Y me alegra que lo preguntaras. Porque es como, ‘Oh, ¿qué quiero…?’ Sí, no hay nada… ¿Sabes cómo quiero que me recuerden? Quiero que me recuerden mis compañeros de una manera positiva. Y quiero que la gente diga, ‘¿Sabes quién me entretuvo muchísimo?’ Eso es lo que quiero que la gente diga”.