Ethan Page: «Je’Von Evans tiene el mayor potencial»

A pesar de la mala relación que comparten en NXT, Ethan Page cree que Je’Von Evans es el luchador con más potencial de todas las recientes firmas de WWE. Los dos van a enfrentarse nuevamente en una New York City Street Fight en el especial Roadblock 2025.

► El mayor potencial

«Yo ya había terminado con esto en Washington en Vengeance Day. Esa fue su oportunidad, para mí. Le di la lucha. La lucha estaba firmada. Tuvo todas las oportunidades, y yo lo vencí. Yo ya había terminado con esto entonces, y ahora aquí estamos un mes después, y tenemos otra lucha, y ahora la compañía es lo suficientemente tonta como para darme una lucha sin reglas. Por cierto, encontré una forma de usar las escaleras en una lucha normal. ¿Qué haría yo cuando la gente diga, ‘Literalmente haz lo que quieras’? Sin consecuencias. Puedes lesionar a este chico, detener su carrera, tal vez terminarla. Muchas opciones, y sin consecuencias. Así que para mí, es, supongo, un regalo. Tal vez me están premiando. Preferiría ser premiado financieramente, pero si tener una lucha con él sin reglas es mi premio, lo tomaré.

«Esta es mi tercera entrevista, y nadie me ha preguntado eso. Me han preguntado por qué lo odio. Nadie me ha preguntado si lo odio. No, no creo que lo odie. Realmente no lo creo. Creo que es un idiota. No estoy diciendo que no sea inteligente. Es un tipo muy inteligente. Es muy talentoso, y diría que es un talento generacional. Probablemente tiene el mayor potencial de cualquiera que tenga un contrato con la WWE, lo cual es una locura decir porque yo también estoy aquí. Pero tengo 35 años. Este chico tiene 20 años, así que su techo va a ser mucho más alto que el mío. No, no lo odio. Creo que está equivocado, y creo que la cultura aquí quizás se le metió un poco en la cabeza, y quiso hablar de cosas de las que no debería estar hablando, como la mayoría de las personas en NXT.

«Simplemente cruzó algunas líneas que un chico de 20 años no debería cruzar. No hables con un hombre adulto sobre su esposa. No hables con un hombre adulto sobre sus hijos. No le digas nada sobre hacer esos trabajos como padre o como esposo. Obviamente, hay celos profesionales porque es tan joven y tan talentoso y está consiguiendo tanto tan rápido. Pero hay una parte personal de mí, simplemente no me criaron para permitir que la gente me hable de esa manera. Definitivamente no hables de mi familia. Te demostraré que estás equivocado, sin importar quién seas, de dónde vengas. Simplemente no terminará bien para ti«.