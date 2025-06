Ethan Page: “He vivido cosas que ni yo creo”

«All Ego» Ethan Page, el actual Campeón Norteamericano en NXT, da un repaso a su tiempo hasta ahora en la WWE. En una reciente entrevista con Chris Van Vliet en Insight no se guarda nada.

► Ethan Page habla de todo

Ricky Saints

“¡No me han arrestado! Bueno, él no ha vuelto al trabajo. Así que, depende de a quién le preguntes, eso puede ser algo bueno o malo. Para mí, creo que es bueno. Me gustaría simplemente añadirlo a la lista de cosas terribles que he hecho a seres humanos en el trabajo y de las que me he salido con la mía.”

Shawn Michaels

“Es una parte de mí de ser un demonio que siempre he sabido que estaba ahí, y luego Shawn Michaels la sacó a la luz. No sé, tal vez él ve un poco de su loco yo en mí, y simplemente fue como, ‘hey, vamos a ser unos cabrones juntos’.” “Eso también es una locura. Hay muchos días en los que llego al trabajo y no puedo creer el grupo de personas con las que estoy rodeado. No puedo decir suficientes cosas buenas sobre trabajar para y con Shawn Michaels. Nunca he tenido una relación tan buena con alguien en una posición así en toda mi carrera. Así que me vuela la cabeza que me lleve tan bien con uno de los mejores luchadores de todos los tiempos.” El Campeonato de Norteamérica

“Qué pregunta tan interesante. Significa mucho para mí, y cuanto más lo pienso, más creo que debería significar mucho más para NXT. Hubo un momento en mi carrera en NXT en el que reté a Tony D por el Campeonato Norteamericano, y le dije en el vestuario que ese campeonato estaba por debajo de mí, y ahora estoy aquí sosteniendo ese mismo título, y quería hablar de eso. Después de un tiempo, pensando y usando mi cerebro lógico en la lucha libre profesional —lo cual generalmente no da buenos resultados— llegué a la conclusión de que el Campeonato Norteamericano es en realidad el título más prestigioso de NXT. «Oba Femi, el actual Campeón NXT… en su descripción, él es el campeón de NXT, cuya base está en Orlando, en el Performance Center. Así que Oba Femi es el campeón del Performance Center. Ethan Page es el campeón de tres países enteros. Lo que significa que este campeonato también está por encima del Campeonato de Estados Unidos. Así que quería agradecerle a Jacob Fatu por hacer tan buen trabajo representando a EE. UU., como su superior. Porque nací en Canadá, me hice en América, y mañana estaré venciendo a algunos luchadores mexicanos. Soy el mejor norteamericano que jamás haya sostenido el Campeonato Norteamericano, y este es verdaderamente el campeonato de NXT. Demuéstrame lo contrario.”

El debut en NXT

“Todo sucedió muy rápido, en una o dos semanas. Simplemente terminé recibiendo una llamada. Esta historia puede que ya esté por ahí, pero estaba entre eventos. Estaba volando desde Winnipeg. Tenía que ir a Detroit y luego manejar desde Detroit hasta Ohio para una función con Revolver Wrestling. Y entre vuelos, WWE me llamó y me ofreció trabajo.No pensé que la llamada fuera real. La primera llamada ocurrió, colgaron, y pensé: ‘Sí, fue una broma telefónica’. Luego llegó la segunda llamada, y dije: ‘¡Espera, espera, ¿esto es real?!’. Y ellos dijeron: ‘Sí, queremos ofrecerte un contrato’. Y yo estaba como: ‘Muy bien’.” Dos títulos en un año

“Vamos a sumar ese dato también. Mágicamente, por lo increíble que soy, gané ambos campeonatos individuales en menos de 365 días. Fueron 364, pero sigue siendo menos de un año.”

GTS de CM Punk en en The CW

“Hablemos también de cómo eso fue lo último que la gente vio en ese episodio: confeti cayendo sobre mi cara estúpida después de que CM Punk me noqueó en medio del ring. ¿Sabes qué? Hubo algo de satisfacción que obtuve de eso. Fue el hecho de que Trick Williams ganó el campeonato. Pero lo último que la gente vio fue mi cara estúpida.” El segmento con The Rock

“Para mí, hacer cualquier cosa con él siempre fue un sueño. Tuve la gran suerte de poder apartarlo un momento y decirle lo que significaba para mí ver algo que yo mismo creé, algo que imaginé toda mi vida, aparecer en pantalla junto a mis ídolos. Hacerlo con mi número uno real, y en la posición en la que él está, y lo que ha estado haciendo estos últimos años… la cantidad de cosas que tuvieron que alinearse para que eso ocurriera fue una locura. Pero me alegré muchísimo de poder expresarle todo eso, de tener tiempo a solas con él, y la charla se fue extendiendo. Me dio consejos increíbles, y básicamente me convirtió en un auténtico demonio, porque cuando la persona a la que más admiras te dice que no te limites… bueno, no te vas a limitar. Lo siento, Ricky Saints, por tu garganta.” The Rock, una inspiración

“He aprendido bastante, honestamente. Sobre todo, diría que en la confianza para decir y hacer lo que quieras allá afuera, en el micrófono o ante una audiencia. Él es alguien completamente cómodo haciendo cosas ridículas, o lo que a él le parezca entretenido o divertido, pero siempre, siento que está justo en ese nivel perfecto de carisma. Y trato de mantener esa misma energía, de darle a la gente lo que paga cuando los entretengo.”

Los momentos más increíbles

“El más obvio sería estar en pantalla con The Rock, pero tener al Undertaker en backstage tan seguido, porque están grabando el contenido de ‘LFG’, y él simplemente está ahí constantemente… eso es, a veces, lo más surrealista. Principalmente porque estoy teniendo una conversación con un luchador de ese nivel, y el hecho de que me haya hecho un cumplido en absoluto ya es un momento de ‘pellízcame’. No entraré mucho en detalle, pero sí, he tenido varios momentos con él, y todos me han dejado impactado.” La aparición en SmackDown

“Actuar en SmackDown, sí, eso fue la semana pasada o la anterior, y estuve en la mesa de comentarios, lo cual me tomó por sorpresa. Me hizo muy feliz que tanta gente pudiera escuchar mi voz durante tanto rato.”

Hablar libremente

“Oh, claro que sí. Y me alegra que lo hicieran. Y si quieres seguir dejándome hacerlo, Triple H, me encantaría.” Agradecido

“Por mi familia, mi salud y el luchador profesional en el que WWE me ha convertido.”