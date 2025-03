Ethan Page habla de su relación con The Hardy Boyz

No pudo usarlo para vencer a Je’Von Evans en el especial Roadblock, pero últimamente Ethan Page ha estado utilizando el movimiento Twisted Grin, su versión del Twist of Fate de Matt y Jeff Hardy, en WWE NXT.

► Siempre agradecido

En Ringer Wrestling Worldwide entrevistaron recientemente a «All Ego» y le preguntaron acerca de esta cuestión, aprovechando el ex campeón para hablar de su relación con los Campeones Mundiales en Parejas de TNA:

«Creo que tengo una gran relación, al menos con Matt. Jeff es un enigma en la vida real. No sé cómo leerlo. Es muy interesante. Muy apasionado. Un gran tipo. Pero se mantiene mucho más reservado. Matt y yo somos mucho más parecidos de lo que somos diferentes. No sé si eso es bueno o malo, o si realmente va a beneficiar o perjudicar nuestra relación. Diría que es bueno. Ambos nos hemos apoyado mutuamente… como si yo necesitara apoyar a los Hardys, ¡son los Hardys! Pero siempre he sido fan de ellos. Trabajar con ellos en los últimos años hizo que mi aprecio se cuadruplicara. El respeto que tengo por ambos, especialmente por Matt, es enorme porque trabajé mucho más de cerca con él.

Esos tipos me dejaron boquiabierto. Aprendí mucho de ellos, especialmente de Matt, cosas que llevaré conmigo el resto de mi carrera. Cosas que me prepararon para las oportunidades que estoy teniendo en NXT ahora mismo. Siempre estaré agradecido con ellos.»

«Fue 1000% aprobado y me dieron el Twisted Grin. Toda esa interacción que publicaron en línea de ‘Oh, tu nuevo finisher, muy creativo. Muy original.’ fue lo que me molestó y me hizo responder, porque tengo pruebas. [Leyendo un mensaje de Matt Hardy] ‘Yo respaldo a Official Ego’, y es un video mío haciendo el Twist of Fate. No sé de dónde salió eso. Pensé que todo estaba bien entre nosotros. Pero una vez que las cámaras se apagan, a la gente le gusta actuar diferente. No soy muy fan de eso. Siempre voy a ser Ethan Page. La honestidad es la clave.»