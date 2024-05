Ethan Page, fuera de AEW y ROH

El día de hoy, el nombre de Ethan Page fue noticia en el mundo de la lucha libre profesional. Y es que varios fans reportaron en sus cuentas de X, antes Twitter, que AEW había eliminado a Ethan Page de forma silenciosa del elenco de su sitio web oficial el día de hoy.

Eso generó especulaciones en torno a su salida de AEW. Y horas después, se pudo conocer que Sean Ross Sapp de Fightful Select ha confirmado con sus fuentes que Ethan Page ya no forma parte de AEW. Y tampoco forma parte de ROH, en donde se le vio por última vez dentro de las empresas de Tony Khan.

► Ethan Page ya no va más con AEW y ROH… ¿Llegará a WWE?

El reporte de Fightful Select indica que «All Ego» Ethan Page, de 34 años de edad, estaba deseando abandonar AEW desde febrero de este año, aunque no fue sino hasta marzo que se desvinculó de AEW y ROH.

La información señala que Page firmó contrato con AEW por tres años en marzo de 2021, así que su contrato con AEW técnicamente terminaba en marzo de este año.

Y precisamente, desde marzo de 2024, Ethan Page ha estado luchando en pequeñas empresas independientes como 3XWrestling de Iowa, New York’s Xcite Wrestling de New York, y Collective League Of Adrenaline Strength And Honor (CLASH) de Michigan.

Se puede decir que Page nunca logró encontrar su verdadero sitio en AEW. A lo largo de su paso por la empresa, no consiguió alzarse con ningún título y transitó de una facción a otra, desde los controvertidos Men of the Year hasta The Firm, una agrupación que nunca pudo debutar, debido a una lesión sufrida por su primer oponente planeado, CM Punk, en el PPV All Out 2022, y a dramáticos incidentes detrás del escenario.

Posteriormente, Page se vio envuelto en una trama y colaboración con Isiah Kassidy y Matt Hardy. Su momento más destacado llegó en junio de 2023, cuando desafió a MJF por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW en el tercer episodio de Collision.



Sin embargo, poco después, se vio relegado principalmente a la promoción hermana de AEW, Ring of Honor. Su última aparición en un evento bajo la marca AEW fue en diciembre, cuando fue derrotado por Kenny Omega; mientras que su última lucha en un evento bajo el sello de Tony Khan fue una victoria sobre Anthony Henry en el episodio del 22 de febrero de ROH on HonorClub.