Ethan Page duda en convertirse en un tipo bueno

Ethan Page es actualmente es considerado uno de los rudos más destacados dentro de NXT, y su personaje ha encajado perfectamente allí, logrando tener éxito en la marca tras incorporarse allí el año pasado. Ya fue Campeón NXT y actualmente es el Campeón Norteamericano NXT.

► Ethan Page está en el mejor momento de su carrera

Durante una entrevista reciente con Chris Van Vliet, le preguntaron a Ethan Page si volvería a ser un tipo bueno en la WWE y este respondió que le costaría mucho ser amable, especialmente con desconocidos. A estas alturas de su carrera, con todas las expectativas que los fans tienen sobre él, no está seguro de si ser bueno es algo que quiera hacer, aunque admitió que tal vez lo consideraría por la cantidad de dinero adecuada.

«Es una pregunta interesante. Me costaría mucho ser amable con desconocidos. A estas alturas de mi carrera, con todo lo que los fans esperan de mí, no sé si alguna vez querría ser amable».

«Quizás por la cantidad justa de dinero. O sea, la gente puede mentirte y decirte otras cosas, pero no es así. Siempre se trata del dinero, al 100%. Mira, a veces soy buena persona, definitivamente lo tengo dentro. Pero ahora definitivamente no es el momento. Siento que estoy en mi mejor momento como luchador, dentro y fuera del ring, en el micrófono, haciendo cosas como esta. Así que no, no estoy intentando cambiar nada ahora mismo. Estamos dando con algo».

No cabe duda de que Ethan Page ha alcanzado el mejor nivel de su carrera dentro de la WWE, y precisamente se destaca tanto en el ringo como en el micrófono, destacándose en su papel de rudo; sin embargo, en el negocio de la lucha libre nada se da por descartado y podría ser que en algún momento decida convertirse en un tipo bueno.