Ethan Page retiene el Campeonato Norteamericano ante un debutante Elio LeFleur

El debut de Elio LeFleur parecía un sueño, pues en su primer combate ya tenía la oportunidad por el Campeonato Norteamericano de NXT; sin embargo, las cosas no salieron como esperaba.

Ethan Page puso en juego el título, en un duelo donde el retador rápidamente se ganó a la afición con su estilo dinámico y su velocidad, además de que su video previo de presentación cautivó a los fans.

LeFleur logró momentos de ventaja con ataques aéreos y movimientos espectaculares en ringside, provocando los cánticos del público, pero Page respondió frenando el ritmo y castigando de forma constante la espalda del enmascarado.

El campeón apostó por utilizar su fuerza y experiencia para desgastar a LeFleur, quien resistió con orgullo y respondió con ráfagas ofensivas que mantuvieron el combate parejo. A pesar de ello, Page supo cortar cada intento de remontada en los momentos clave.

► Momentos claves

Elio estuvo cerca de la victoria tras conectar movimientos de alto riesgo, incluyendo ataques desde las alturas, pero el campeón sobrevivió y aprovechó cada error del retador para mantenerse con vida en la contienda y aprovechó una distracción para llevarlo al conteo pero tomándole del short para llevarse el combate.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Ethan Page continúa consolidándose como Campeón Norteamericano de NXT, mientras que Elio LeFleur dejó una grata impresión en su debut, pero tendrá que recomponer el camino pronto, pues iniciar su camino en la marca con una derrota no es nada grato.