El talentoso luchador Ethan Page, está triunfando en WWE y en NXT. El luchador llegó por sorpresa a NXT el 28 de mayo de 2024, atacando al Campeón NXT, Trick Williams, y cuando nadie tenía en el radar que su contrato con AEW ya había acabado.

Luego, declaró que su paso por AEW fue «caótico y desorganizado». Y no se había vuelto a pronuncia al respecto, pero ahora volvió a hacerlo y atacó a AEW. Estas fueron sus interesantes declaraciones en una reciente entrevista con Bully Ray en Busted Open Radio:

► El dardo que le lanzó Ethan Page a AEW

«Esta empresa está dirigida por luchadores. WWE y NXT. AEW no supo valorar lo que tenía, pero ahora lo saben. Yo me fui. Estos tipos me tienen. Tienen la capacidad de hacer lo que quieran, y han decidido abrir una puerta para que Ethan Page la derribe por completo».

Recordemos que Page ya se coronó como Campeón NXT, el 07 de julio de 2024 en el evento premium NXT Heatwave realizado en Toronto, Ontario, Canadá, ganando una lucha fatal de cuatro esquinas ante Shawn Spears, Je’Von Evans y el entonces monarca, Trick Williams, quien recuperó el título 86 días después, el 01 de octubre de 2024, en el debut de NXT en el canal de televisión The CW.