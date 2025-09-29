Estrellas de TNA volverán a invadir NXT

Durante la edición de NXT de esta semana, se produjo la invasión de varias estrellas de TNA en el programa, irrumpiendo en la lucha titular que tuvieron Trick Williams y Oba Femi, misma que culminó en descalificación. Esto marcó el primer paso de lo que sería una reedición de la historia que WWE protagonizó en el 2001, cuando estrellas de la extinta WCW llegaron al programa. Shawn Michaels lanzó una advertencia y las consecuencias llegaron más temprano que tarde, con Ava y Santino Marella anunciando que se llevará a cabo un especial denominado «Invasion» para este martes 7 de octubre.

► Se sigue construyendo la invasión de TNA a NXT

Con el episodio de NXT de este martes 30 de septiembre acercándose, ya tenemos una idea de la participación de TNA en el programa gracias a un reporte de PWInsider, mismo que indica que se espera que Mustafa Ali, Frankie Kazarian, Moose y Mike Santana aparezcan en la grabación de NXT de esta semana, continuando así la historia de la invasión de TNA contra NXT.

Recordemos que el final del episodio de NXT de la semana pasada fue un caos total por parte de TNA, ya que muchos talentos como Eric Young, Matt Cardona, Xia Brookside, The IInspiraton y otros decidieron interferir en el combate principal entre Trick Williams y Oba Femi. TNA dejó claro que estaba harta de que la marca en desarrollo de WWE les faltara el respeto y tuviera sus títulos consigo.

La invasión de TNA a NXT apenas comienza y estamos en cuenta regresiva de cara al evento de marca conjunta que se llevará a cabo la próxima semana, por lo que el programa de este martes será decisivo en torno a qué marca irá con la ventaja psicológica previo al inevitable combate de cinco contra cinco (varonil y femenil) que sostendrán los representantes de ambas marcas. También se prevé que este martes Ava y Santino Marella designen a sus representantes.