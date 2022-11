Restan menos poco más de 48 horas hasta el inicio de Survivor Series WarGames, y por ahora, este es el cartel que presenta el «premium live event».

Y siempre resulta interesante conocer qué tal marchan las apuestas sobre los resultados del evento, que a continuación recogemos vía BetOnline.

El principal combate, ese choque WarGames varonil, tiene a The Bloodline como favoritos con un -150, mientras Drew McIntyre y Cía cuentan con un momio de +110. El equivalente femenil tiene a las rudas, en cambio, como favoritas con -300, mientras el «Team Belair» se queda con +200.

Del resto de encuentros, destacar el Rousey vs. Shotzi. «The Baddest Woman on the Planet» está muy por encima de su rival, con un enorme momio de -4000. Muy pocos contemplan, de resultas, que «The Ballsy Badass» arrebate a Rousey el Campeonato Femenil SmackDown, con +850.

Tampoco estiman los apostadores que Bobby Lashley recupere el Campeonato de los Estados Unidos (+1600) en su Triple Amenaza contra Seth Rollins (-400) y Austin Theory (+200). Algo más equilibrado se presenta el Styles-Balor, con un -400 para «The Phenomenal» y un +250 para «The Prince».

#Shotzi will need more than a resilient fight to def. The Baddest Woman on the Planet 💪



Will the SmackDown Women’s Champ @RondaRousey be stunned at the #WWE Survivor Series #WarGames?



Watch the action LIVE on Nov 27, 6:30 AM onwards only on the #SonySportsNetwork 📺#WWEIndia pic.twitter.com/puaqv18I46