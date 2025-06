En medio de las críticas y las polémicas, WWE realizará el evento premium Night of Champions 2025 este sábado 28 de junio desde la Kingdom Arena en Riad, Arabia Saudita. El cartel luce interesante.

Y por eso, las apuestas nunca pueden dejar de faltar en un evento de WWE. La casa de apuestas BetOnline.ag ha revelado que John Cena es totalmente el favorito para vencer a CM Punk y salir de Arabia Saudita todavía como Campeón Indisputable WWE.

► Así van las apuestas para WWE Night of Champions 2025

Según los momios actuales, Cena es favorito ampliamente, con -3000, lo que indica que si apuestas 3 mil dólares a John Cena y este gana, solo obtendrás 100 dólares. CM Punk es el menos favorito con un distante +300. Por otra parte, también se espera que Cody Rhodes, favorito con -700, derote a Randy Orton, +400 en las apuestas, y se convierta en el King of the Ring 2025

De igual forma, Jade Cargil les amplia favorita para ganar el torneo Queen of the Ring con un -500, a comparación de un +300 de Asuka. En la lucha callejera femenil entre Rhea Ripley y Raquel Rodríguez, la primera es la amplia favorita con -700 y la latina la menos favorita con +400.

Finalmente, se reporta que Jacob Fatu es el favorito con -220 para retener el Campeonato de los Estados Unidos WWE. Pero, aunque no es el favorito, la distancia no se aparta mucho y algunas casas de apuesta creen que Solo Sikoa, con +155, podría dar la gran sorpresa de la noche y quitarle el título a Jacob, así que no están pagando mucho para no perder dinero.