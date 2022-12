Estos eran los planes para Scarlett en el reciente WWE SmackDown

En el reciente Friday Night SmackDown, Karrion Kross apareció en un segmento tras bastidores junto a su esposa Scarlett, quien estaba leyendo unas cartas del tarot, las cuales revelaron a Rey Mysterio como su siguiente objetivo. Desde que el ex Campeón NXT culminara su rivalidad con Drew McIntyre, ha aparecido poco en el ring, e incluso se vio involucrado en un enfrentamiento de menor perfil ante Madcap Moss, en el que también se vieron involucradas Scarlett y Emma, como parejas de ambos gladiadores.

► Scarlett estaba programada para una lucha no televisada

Mientras Karrion Kross delinea su siguiente rivalidad, WWE aparentemente tenía planes para su esposa Scarlett más allá de ser la acompañante del ex Campeón NXT. Sean Ross Sapp, de Fightful, reveló que esta última estaba pacatada para participar en una lucha no televisada en las recientes grabaciones de WWE SmackDown; sin embargo, estos planes no se materializaron.

«Anoche, después de haber trabajado solo en un combate del elenco principal de la WWE desde que firmó por primera vez, Scarlett fue incluida en la lista para un combate no televisado internamente. Sin embargo, esto no ocurrió.»

Es interesante el hecho de que WWE finalmente tenga en mente utilizar a Scarlett en un rol un poco más protagónico, teniendo en cuenta de que sí ha luchado fuera de la compañía. Dado que los planes recientes fueron cancelados, habrá que ver si se los vuelve a retomar en el futuro.