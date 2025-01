Esto se sabe sobre la recuperación de Ilja Dragunov

Los eventos no televisados parece que los carga el diablo. Ilja Dragunov pudo comprobarlo de primera mano el pasado 28 de septiembre, cuando cayó lesionado durante un combate contra Gunther en un WWE Supershow.

Y los detalles ofrecidos entonces por la empresa cayeron como una losa.

«ÚLTIMA HORA: Ilja Dragunov sufrió una lesión durante un combate contra Gunther el pasado fin de semana. Se espera que esté fuera de acción entre 6 y 9 meses. Le deseamos una pronta recuperación».

Todo, en un momento donde Dragunov empezaba a hacerse un hueco dentro del elenco principal, tras debutar sobre Raw en abril y ser parte de algunos encuentros con campeonatos de fondo.

► ¿Una lesión aumentada?

Ahora, casi cuatro meses después, queda en duda la veracidad de aquel comunicado de WWE. Fightful publica que Dragunov ya ha sido visto entrenando en el Performance Center, y se espera una pronta reaparición, aunque de momento no habría planes trazados para él. Esto, concluye el medio, lleva a pensar en una lesión no tan grave como se vendía. Fightful revela además que el «Unbesiegbar» no portaba ningún aparato ortopédico en su rodilla, pues se había hablado de una rotura del ligamento cruzado anterior.

Sea como fuere, una gran noticia, especialmente con Royal Rumble 2025 está a la vuelta de la esquina. Un escenario ideal en pos de que Dragunov sea reintroducido en el producto.