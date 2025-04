Esto se sabe sobre la ausencia de Omos

Omos ha tenido un gran impacto en la WWE gracias a su enorme tamaño y su imponente presencia. A pesar de esto, la WWE no lo ha presentado con mucha frecuencia, en especial desde que Triple H asumió el mando creativo de la compañía tras la dimisión de Vince McMahon en el 2022, aunque a inicios de este año volvió a luchar, pero para Pro Wrestling NOAH, socio promotor de la WWE, en Japón.

► No hay planes creativos para Omos

Durante su paso por Japón, Omos lograr conquistar el Campeonato de Parejas GHC junto a Jack Morris, además de realizar lo que muchos consideraron el mejor trabajo de su carrera. Sin embargo, el gigante nigeriano dejó vacantes los títulos para regresar a la WWE, lo que hacía suponer que estaría listo para reaparecer en pantallas; desafortunadamente, no ha sido visto ni tampoco ha luchado en los eventos en vivo.

Al respecto, según un informe reciente de Fightful Select, el excampeón de parejas WWE y GHC no está lesionado y está listo para trabajar. Sin embargo, por el momento, la WWE no tiene planes creativos para él, y el nombre de Omos no ha surgido en ninguna conversación creativa.

Lo anterior resulta bastante curioso por cuanto el gigante nigeriano había causado una buena impresión en Japón, y se desconoce el motivo real de por qué decidieron traerlo de vuelta al continente americano, dado que no ha sido utilizado desde entonces. Habrá que ver qué hará WWE con Omos en el futuro, pero no se descarta que vuelva a Japón en cualquier momento.