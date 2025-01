Esto quiere hacer Santino Marella en Royal Rumble

Todo comenzó cuando durante una entrevista en el pódcast No Name Wrestling, se le preguntó a Santino Marella sobre la posibilidad de aparecer en la campal del Premium Live Event de este año.

“Bueno, aún no me han llamado. Pero lo propuse. Mi hija tuvo una pequeña cirugía de hombro. Ahora está de vuelta en el ring, pero todavía no ha re-debutado. Así que he estado lanzando la idea. No creo que se haya hecho antes: un padre y una hija en el mismo Royal Rumble. Sería una gran manera de que ella regresara a la programación, y yo estaría totalmente dispuesto a aparecer y simplemente vivir esa experiencia”.