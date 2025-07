Esto piensa Mercedes Moné sobre WWE Evolution II

7 años después, WWE celebrará una segunda edición del evento premium exclusivamente femenil Evolution. Será el 13 de julio en Atlanta, Georgia (Estados Unidos). De momento, el cartel se ve así:

Ha pasado mucho tiempo pero seguramente muchas de las luchadoras que estuvieron la primera vez estarán también esta nueva pero también otras no, como sucederá con Mercedes Moné, que actualmente está fuera de la empresa. De hecho, sin ir más lejos, en el episodio 300 de AEW Dynamite defendió el Campeonato TBS de Mina Shirakawa.

Aún así, veamos qué piensa «The CEO» desde la distancia:

Mercedes Mone was on IG Live and gave her thoughts on WWE Evolution 2.

«I think it’s about time, they waited way too long to have an all-women’s pay-per-view, but I love and will always be a big advocate for women’s wrestling, so I am excited for that.»

pic.twitter.com/Cn7oj9MXGv

