Un nuevo capítulo de la rivalidad Jon Moxley contra Adam Page fue entregado esta noche en Dynamite cuando los dos luchadores se vieron las caras en un mano a mano en el combate estelar. Con toda seguridad, no fue el final de la historia, pero con una victoria como esta el “Hangman” podría tener un argumento para exigir una oportunidad de recuperar el Campeonato Mundial AEW. Lo que pase próximamente lo iremos viendo pero ahora continuamos con este reciente programa para conocer qué pasó cuando salió del aire.

► Cuando Dynamite salió del aire

Como vemos a continuación en un video grabado y publicado por un fanático en las redes sociales, “MOX” no podía tenerse en pie después de perder el encuentro con el Buckshot Lariat e incluso no reconoció al réferi cuando este intentó ayudarlo. Más miembros del personal salieron a escena para axuliarlo. También Wheeler Yuta, que entró corriendo y enseguida se hizo cargo de su amigo y compañero en el Blackpool Combat Club. Y finalmente fueron capaces de acompañarlo fuera del escenario, entre aplausos de los fanáticos en la arena.

yuta ran out to check on mox after his match against hangman #AEWDynamite pic.twitter.com/zcz5bXaZPR — em (@hungiees) January 12, 2023

Que sepamos, no ha ocurrido nada realmente con Jon Moxley en lo relativo a una lesión, y de haber sido así este no hubiera sido el procedimiento, por lo que podemos afirmar que All Elite Wrestling hizo un buen trabajo incluso después de acabar el show continuando con la historia del combate. Y lo siguiente probablemente será que “MOX” busque la revancha con Adam Page pues no querrá que su rivalidad acabe con él no solo perdiendo sino quedando tan maltrecho. Veremos qué sucede la semana que viene en el nuevo Dynamite.

