Darby Allin ganó el Campeonato TNT de manos de Samoa Joe en el Dynamite del 4 de enero de 2023. Comienza así su segundo reinado con el título después de haber tenido un primero que fuera de 2020 a 2021 durante 186 días. La lucha entre ambos fue la última del programa pero cuando este se fue del aire no acabó el show para quienes estaban presentes en la arena pues el nuevo monarca quiso dedicarles unas palabras a quienes son los habitantes de su ciudad natal, Seattle.

NEW TNT Champion @DarbyAllin, joined by @Sting and @thenickwayne, addresses the crowd in his hometown of Seattle, WA, after #AEWDynamite went off air! pic.twitter.com/sTFDeo5N6o

