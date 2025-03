Esto pasaba cuando a Vince McMahon no le gustaba una lucha

Ahora que Vince McMahon está fuera de la ecuación, parece que varios ex empleados de él han decidido salir a contar cómo era trabajar con él.

Recordemos que él está desterrado por varias acusaciones graves, que, aunque desde los años 90 salían a la luz, recién están teniendo efecto, en años recientes. Consecuencia de lo anterior, McMahon fue despedido por la empresa que le compró a su padre, Vince McMahon Sr., en 1982, es decir, WWE.

Si quieres saber más, abajo te dejo un vídeo que hice del tema.

Pues bien.

Para el que no lo sepa, D-Von Dudley, uno de los integrantes de la pareja exaltada al salón de la fama WWE, The Dudley Boz, fue agente de luchas en WWE de 2016 a 2023.

En términos cinematográficos, sería un productor de campo. Aterrizando en el campo de las luchas, era la persona encargada de que en las luchas pasara lo que el promotor quería; es decir, si McMahon quería que la lucha terminara por descalificación pues el agente de la lucha era el encargado de comunicar eso a los luchadores cuando diseñaban la lucha.

No olviden que lo pasa en el ring, se charla entre los luchadores involucrados. Es raro el caso donde se ensaye o sigan un «guion» a rajatabla donde diga minuto a minuto qué pasará en las luchas: mitos muy extendidos que no tienen ni pies ni cabeza.

Entendida su labor, él reveló qué pasaba cuando la lucha no salía como McMahon quería.

►En palabras de D-Von Dudley, ex agente de luchas

En su canal de YouTube oficial, D-Von Dudley decidió responder en un vídeo, ¿Cómo se diseñaban las luchas? Desde el punto de vista de él como agente de luchas en WWE por 7 años.

Tituló el vídeo: “How A WWE Match Is Made?!” | My 7 Years As A WWE Producer

Y cito.

«Esto pasaba si no le gustaba la lucha [A Vince McMahon]. «Se quitaba los audífonos, los ponía en la mesa, te miraba y decía: ‘Ven acá, ¿por qué hiciste tal o cual cosa? ¿Cuál fue la razón para eso?’ Y tenías que explicárselo, decirle por qué hiciste lo que hiciste. Él podía decir: ‘Está bien, lo veo’, o podía decir: ‘No, eso no es lo que quería, esto es lo que quería’. Y tenías que lidiar con eso. «Y luego, por supuesto, el 90% de las veces el productor era el que terminaba siendo culpado. Yo solía decir siempre: ‘Miren, una vez que cruzan la cortina, no puedo tomarles de la mano. Si les damos la visión en el camerino y luego deciden ir por otro camino y hacer las cosas a su manera, no puedo evitar que eso pase. Eso es algo por lo que el jefe debería reprenderlos’. A veces lo hacía, pero muchas veces la culpa caía sobre un productor. «Viajábamos tantos días como productores como cuando éramos luchadores, porque, ojo, teníamos que estar en todos los shows. Teníamos que estar en SmackDown y en Monday Night Raw. Teníamos que ser los primeros en llegar a los eventos en vivo para asegurarnos de que, cuando los luchadores llegaran, tuvieran sus instrucciones sobre lo que tenían que hacer y asegurarnos de que lo entendieran. «Así que, como te imaginarás, el papel del productor era muy, muy pesado. No era fácil. Muchas veces desearía haber estado de vuelta en el ring, recibiendo golpes y haciendo mucho más allí, pero, claro, fue… Fue difícil al principio, cuando recién comencé. Pero, como dije, después del primer año se volvió más fácil para mí, porque empecé a adaptarme y a entender cómo funcionaba todo».

Si quieres escuchar a Dudley decir lo anteriormente citado, abajo te dejo el vídeo.

Habla del tema desde el minuto 8 con 23 segundos.