Esto opina Eric Bischoff de la supuesta nueva compañía de Vince McMahon

El año pasado, específicamente hablando el 29 de octubre, salió a la luz el reporte de que Vince McMahon—ex mandamás de WWE—con exejecutivos de la WWE, iban a comenzar una nueva compañía, no de lucha profesional si no que financiará, desarrollará y producirá series y películas.

Lo anterior aún cuando todavía está en jaque por el juicio en el que Janel Grant lo metió.

Consecuencia de lo anterior tuvo que irse de la compañía que le compró a su padre, Vince McMahon Sr. en 1982.

Pues bien.

Recientemente otro ex mandamás de la que alguna vez fue la competencia de la WWF, tiene algo para decir al respecto.

►Eric Bischoff tiene algo que decir sobre el supuesto regreso de Vince McMahon.

En el pódcast, «83 Weeks», conducido por Eric Bischoff y Conrad Thompson, ambos abordaron el tema del supuesto regreso de McMahon a la industria del entretenimiento.

Subirían entonces un fragmento de clip en su canal oficial de YouTube, titulado: «ERIC BISCHOFF: VINCE McMAHON’s RETURN TO WRESTLING».

Thompson empezó con lo siguiente.

Y cito.

«Sabes, mencionaste antes que ha habido muchas especulaciones, rumores e insinuaciones sobre que Vince McMahon está comenzando una empresa. ¿Debería decir lo que todos piensan? «Ha habido muchos susurros. Has escuchado lo mismo que yo. No sé qué es real y qué no, pero supuestamente la gente de Vince McMahon ha contactado a personas con experiencia grabando lucha libre, tal vez camarógrafos. No sé si esto es real o no, pero se rumorea que quizás Fox le está reservando un espacio. «Y pienso para mí mismo: eso no suena real, suena a tonterías. Pero estaba viendo el Super Bowl el domingo y mi teléfono comenzó a explotar: ‘¡Vince McMahon está en el Super Bowl!’ Y me pregunté: ¿Cuándo fue la última vez que vi a Vince en un partido de fútbol de una liga que no le pertenece? No lo recuerdo. ¿Y el Super Bowl no se transmitió en Fox? Creo que sí. No estoy afirmando nada, pero hemos oído rumores de que Vince tiene un estudio y ha contratado a varios exejecutivos de la WWE. También que ha hablado con camarógrafos con experiencia en lucha libre, lo cual parece muy específico. Si solo fuera entretenimiento tradicional, ¿por qué necesitaría camarógrafos de lucha libre? «Se dice que podría tener algo con Fox, pero eso suena extraño porque Fox se desligó del negocio de la WWE. Además, ¿no posee Fox la plataforma Tubi? Ellos transmiten Evolve, que es un producto relacionado con la WWE. ¿Estás diciendo que Vince estuvo en un Super Bowl transmitido por Fox? No lo sé, Eric. ¿Hay algo de cierto en esto o la gente solo está creando teorías?».

A lo que Bischoff le respondió.

«Lo haría, sería lo segundo, no lo primero. Aún no puedo entenderlo. Lo entiendo, es muy entretenido pensar en ‘¿y si…?’ porque todos sabemos que estaremos aquí hablando de lo loco que es, y es divertido hablar de cosas inesperadas. Pero no puedo asimilarlo. «He escuchado lo mismo que tú, algunas cosas iguales, otras diferentes, tal vez incluso he recordado compartirte algo, aunque no era nada importante. Son pequeños comentarios aquí y allá que te hacen pensar. Parte de mí quiere pensar en ‘¿y si…?’ porque es divertido, pero no lo veo posible. Hay demasiadas cosas en ese rumor que tienen sentido, has conectado algunos puntos que definitivamente se pueden unir, pero no es el panorama completo. Hay un par de cosas que tendrían que pasar que no puedo imaginar».

Thompson entonces, agregó.

«Tampoco puedo imaginar que sea real, pero seguimos escuchando esos rumores de fondo, como ‘¿escuchaste esto?’ Si yo fuera Vince McMahon, esto sería lo último en lo que estaría interesado».

Bischoff lo interrumpiría para decirle.

«Pero no lo soy, ni tú tampoco, y por eso creo que hay una posibilidad. Es uno de esos puntos que mencionabas: para que funcione, hay que unir muchos puntos. El primero es preguntarse si Vince realmente querría hacer esto. Puede que quiera, pero no significa que pueda lograrlo o que se decida a intentarlo. Podría estar viviendo una vida increíble, con su propio yate, una isla privada y sin estrés. Yo lo haría sin pensarlo, pero él no lo va a hacer. No importa si tiene 98 años, mientras respire, querrá conquistar algo. «Lo que no me encaja es si realmente creo que Fox apostaría tanto dinero por otra empresa de lucha libre. No lo entiendo».

Thompson se sumó diciendo.

«Si no funcionó con WWE, ¿Por qué funcionaría con otra empresa recién creada? Quizá esperan un retorno de inversión más económico ahora…

Bischoff metió la cucharada entonces.

«O… tal vez Fox no sería solo un distribuidor, sino un socio con participación directa. ¿Y si están construyendo su propia versión y la van a poseer? Eso cambia las cosas. No estoy completamente convencido, es un salto enorme, pero no lo descarto.

A lo que Thompson cerró con el tema diciendo.

«Eso es lo divertido de la lucha libre: todo es posible. Ahora mismo, ese es probablemente el mayor ‘¿y si…?’ Aunque muchos diríamos que las probabilidades son mínimas, estamos en tiempos extraños. Linda McMahon está en su audiencia de confirmación para ser Secretaria de Educación. Nunca imaginé ver eso. Estamos como en una línea de tiempo alternativa. Crucemos los dedos por que surja otra gran empresa de lucha libre, sería genial».

Si quieres escuchar este debate, abajo te dejo el clip de vídeo.