►Esto es lo que opina Thunder Rosa del fichaje de Stephanie Vaquer

El arribo de Stephanie Vaquer a la compañía de lucha libre que todo el mundo conoce, ha levantado bastante interés en nuestra comunidad hispanohablante.

Lo anterior para decir que la polémica ha estado servida desde que ella salió del CMLL para llegar a la WWE.

El meollo del asunto no es si fue a x o y compañía, si no el cómo.

Recién ella debutó en eventos no televisados que hacían parte de la gira de WWE por México, así que se entiende el porqué de la prisa de la gran e para firmarla.

El dilema fueron las fechas canceladas y como, aún hoy en día, WWE sigue haciendo eso a la hora de fichar luchadores: el no permitirles terminar sus fechas pendientes con otras compañías a sus nuevas contrataciones.

Ese sí es el tema.

Pues bien.

Thunder Rosa, se sumó al debate y esto fue lo que dijo.

Hablando en «Busted Open Radio», Rosa, dio su punto de vista de lo que líneas atrás se escribió.

«Al final del día, ella quería ir a WWE. Ese era su sueño y la oportunidad estaba abierta y la tomó, y ahí está. No hay nada que nadie pueda hacer al respecto. Tal vez la forma en que la otra compañía, WWE, la firmó, no fue la correcta, lo cual creo que es otra crítica que están recibiendo, pero al final del día, fue su decisión ir y firmar con esta empresa.

«Si te soy sincera, lo que me entristece es que, personalmente, no llegué a luchar contra ella, y eso era algo en lo que había estado trabajando por mi cuenta durante un tiempo. Pero, ya sabes cómo es, a veces la gente toma decisiones que los convertirán en el villano de la historia, y creo que eso es lo que está sucediendo ahora. La están haciendo la villana de la historia sin importar las circunstancias. La gente no sabe cuáles eran sus circunstancias financieras o cómo era su ambiente de trabajo porque ella nunca habló sobre eso, y probablemente no va a hablar sobre ello por respeto.

«Siento que la gente saca muchas conclusiones, pero creo que los responsables son las personas que están haciendo todo esto, como los abogados y demás, y las personas que están tratando de hacer que esto suceda. Pero apuntan a la persona que toma la decisión. Porque, ya sabes, podrían ser criticados por ‘robar talento’ o ‘poaching’, pero esto sucede todo el tiempo. La gente necesita entender las repercusiones legales si no lo haces bien y cómo puedes ponerte en una situación comprometida.

«En este caso, por lo que he leído, no tengo información personal, no he hablado con ella ni nada de eso, esto es basado en lo que todos saben o es conocimiento común. Hubo un vacío legal en el contrato y ella pudo salir de su contrato, lo cual no se escucha muy a menudo. Así que ahora está en WWE».