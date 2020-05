CM Punk bien lo dijo: la falta de público en un espectáculo de lucha libre televisado puede ser hasta difícil de digerir por momentos. Contrario a otros deportes, la participación de las multitudes en la lucha directamente hace la diferencia. No es un problema difícil de resolver: dado que la acción en los cuadriláteros se desarrolla en base a las reacciones de los espectadores, una vez ellos fuera de la ecuación, el luchador se desorienta. Asimismo, el silencio le quita emoción e impacto a lo que transcurre entre las doce cuerdas, y eso se traduce en desinterés.

Es por eso que en tiempos de pandemia y sin otro remedio más que seguir adelante de esta forma, la única solución reside en encontrar formas creativas de captar la atención de la audiencia. De ahí que WWE se sumergiera en experimentos de otra forma impensados. Money in the Bank 2020 no se quedará atrás y albergará su edición más particular hasta la fecha, oportunidad para enlistar las 4 estipulaciones que WWE debería reexplorar durante la cuarentena.

► 3 Stages of Hell Outdoors

Por supuesto, hay restricciones. A duras penas (y no exentos de polémica) WWE y AEW pueden continuar grabando sus shows, por lo que tampoco vale ponerse demasiado pretencioso. Los lugares donde pueden llevarse a cabo las filmaciones son limitados y deben ser aprobados por fuerzas superiores, obviamente. Daría la sensación de que el boneyard o el firefly fun house match fueron simplemente el comienzo de varias producciones más inclinadas hacia lo cinematográfico, y nuestra primera propuesta viene de la mano con un concepto similar.

Todos conocemos la estipulación conocida como "Three Stages Of Hell", en la cual los involucrados (por lo general, dos) se "baten a duelo" bajo tres diferentes tipos de combates, uno detrás del otro. Cada combate tendrá su propia estipulación, que será determinada con antelación. El primero de los competidores en hacerse con dos de los tres encuentros será declarado el ganador. Lo interesante aquí, no obstante, sería llevar cada lucha a una localidad distinta: sea en el Performance Center, en la Full Sail University y/o en distintos lugares públicos.

► Championship Scramble

Ante la caída de los ratings y la falta de interés, no hay mejor alternativa que recurrir a la innovación, buscar modos de atrapar nuevamente al espectador y poner sobre la mesa cosas que no solemos ver. El Championship Scramble match hizo su debut en el evento Unforgiven 2008, donde se expusieron los Campeonatos de WWE, el Mundial Completo WWE y el de ECW, todos bajo esta esta estipulación.

Muy parecida al Royal Rumble, ésta cuenta con cinco participantes. Dos de ellos ingresarán primero, y cada cinco minutos uno nuevo se sumará a la fiesta. Aquí no habrá eliminaciones, sino que quien logre la cuenta de tres o hacer rendir a un tecero será el Campeón provisional. Al cabo del tiempo estipulado, el último en haberlo conseguido será el nuevo (o, de retener, aún) monarca. Si hubo un momento para traerlo de regreso tantos años después, es este.

► Loser Leaves Town

Teniendo en cuenta que en estos momentos WWE no se presenta cada semana en una ciudad distinta para sus Raws o SmackDowns y que únicamente se está hospedando en Florida, toma sentido el "Loser Leaves Town". Apodado de esta forma—literalmente, "el perdedor abandona la ciudad"—ya que eran utilizados en tiempos de los territorios en los que las promociones se dividían, precisamente, por territorios, la compañía lleva mucho tiempo sin hacer uso de él (o bajo la encarnación que fuese).

¿Y si en vez de abandonar la empresa en su totalidad, como se acostumbra, el perdedor realmente debiera dejar la ciudad? Es decir, alejarse de las pantallas mientras WWE permanezca en el Perfomance Center, sin paga. No es necesario aclarar que todo esto sería dentro de la historia, ya que hacer algo así en estos tiempos que corren sería sumamente desconsiderado (lo que podría ser aprovechado para hacer ver mal a algún rudo). Serviría además para explicar las ausencias, que últimamente se han dado muchas.

► Invasiones a casas ajenas

Sin ser específicamente una estipulación o siquiera un combate oficial, sin lugar a dudas debería considerarse. El arte de lo cinematográfico en la lucha no empezó con Undertaker y AJ Styles en WrestleMania 36, con Broken Matt Hardy en TNA ni con Lucha Underground. Stone Cold Steve Austin ya invadía el hogar de Brian Pillman en 1996, una fórmula que sería repetida en un par de ocasiones con los años, siendo quizá el mayor ejemplo la visita de Triple H a casa de Randy Orton en 2009.

Este tipo de intrusiones se reservan para rivalidades que sobrepasan los límites profesionales y se ubican en territorio personal. Con toda seguridad, un hecho así vendría como anillo al dedo en las circunstancias actuales.

