Un cara a cara entre el Campeón Mundial AEW, MJF, y el contendiente #1 al título: ‘Hangman’ Adam Page, fue el segmento que cerró la primera hora de AEW Dynamite.

► Momentos clave

«Esto no es un comercial para Revolution», dijo MJF. «Odio como te ves, odio como caminas, odio como luchas. Odio que te llamen el personaje principal, cuando claramente ese soy yo».

MJF añadió que odia el hecho de que Hangman lo haya vencido dos veces aunque él sea mejor. Y odia el que Hangman haya perdido dos veces el título de manera prematura por caer ante la presión. «Se te acabaron las balas.».

Hangman contestó diciendo que son dos veces las que lo ha vencido. «Dijiste que me odiabas, pero yo te aborrezco, porque cuando te veo sé que nunca he conocido a nadie que se parezca más a mí. Sé cuánto quieres dejar aquí tu marca aquí, sé cuán leal eres a AEW. Aquí todos quieren ese campeonato, pero tú y yo siempre lo hemos necesitado. En Revolution vamos a arreglar esto de una vez por todas. Sabes que esto no será una lucha común y corriente, ¿así que por qué no piensas en una estipulación? Yo siempre he sabido cuál es la que debe ser, pero si tú no quieras decir, que decidan los fans».

Los fans pedían un Texas Death Match. MJF dijo que quiere un combate normal de lucha profesional.

«Max, siempre me has tenido miedo, eres cobarde, porque sabes lo que podría pasar. Max, si estás de acuerdo, te doy mi palabra a ti y a todos ustedes, que si no gano esta lucha, yo nunca más voy a luchar por el campeonato mundial mientras viva».

► ¿Y ahora qué?

El reto quedó sobre la mesa: Un Texas Death Match, y si Hangman no gana, nunca más podrá contender por el título mundial. Está en manos de MJF aceptar.