¿Estelarizará Rhea Ripley Elimination Chamber 2024?

Las islas británicas han sido grandes protagonistas en el 2023 de WWE, y sobra decir que en el año de otras compañías, como AEW e Impact Wrestling. Y de cara a 2024, Australia tendrá su particular cuota, cuando McMahonlandia recale sobre este país para presentar Elimination Chamber el sábado 24 de febrero.

Cada nuevo evento que anuncia WWE genera actualmente una expectación enorme, hasta los considerados menores. Sobra decir que Elimination Chamber, por la envergadura de su escenario, el Optus Stadium de Perth, implica un plus de expectación, pues de lo contrario no habría programado su show en un recinto con capacidad para más de 60 mil espectadores.

Y así, ya empezamos a recoger rumores, como el de que The Rock lucharía dentro de la Cámara de Eliminación, con bastante poco recorrido, considerando posteriores reportes. O el de que Grayson Waller, australiano de pro, ejercerá allí como técnico, lanzado por el propio luchador.

Al caso de lo expuesto por Grayson Waller, ¿debemos entender que las Superestrellas australianas de WWE tendrán cabida en el cartel de Elimination Chamber 2024? No necesariamente. Pero cuanto menos, podemos asegurar que Rhea Ripley tendrá hueco en el «premium live event». Y según «exclusiva» de 7NEWS Adelaide, la Campeona Mundial WWE estelarizará la velada.

EXCLUSIVE: A South Aussie wrestler will headline the WWE's first main event in Australia since 2018 in front of 60,000 fans in Perth. It is a stark contrast to women's world champion @RheaRipley_WWE'S humble beginnings in Adelaide seven years ago. @robcornthwaite #7NEWS pic.twitter.com/SZVUkmGT4m