Por el momento, la implicación de un nombre de WWE sobre TNA que puede considerarse más notoria fue la de AJ Styles durante Slammiversary 2025. Si bien «The Phenomenal» no compitió, sino que escenificó una suerte de pase de estafeta a Leon Slater, quien allí se hizo con el Campeonato de la División X.

Por lo demás, este enfrentamiento (dentro del «kayfabe») entre productos que ocupa cada semana buena parte de iMPACT! sólo ha visto a nombres de NXT cruzar la línea. Y he aquí uno de los principales peros que los seguidores ponen al acuerdo de colaboración: mientras TNA programa a sus mejores estrellas, WWE las enfrenta con talentos de su marca de desarrollo.

Y ni siquiera ya las principales figuras, tras el reinado de Trick Williams como Campeón Mundial TNA. Hoy, los representantes del otrora Imperio McMahon son Stacks (actual Campeón Internacional TNA), Lexis King, Charlie Dempsey, Brooks Jensen, High Ryze y Robert Stone.

► La nueva era de TNA

Es innegable que con su nuevo acuerdo televisivo, que estrenará el próximo jueves, TNA ha subido un peldaño en su mediaticidad. La pregunta es si entonces, Triple H y Cía se convencerán de ello y trasladarán ese «crossover» a su elenco principal para conjuntar un choque WWE vs. TNA propiamente dicho, y no un NXT vs. TNA como hasta ahora.

Preguntado por el otrora Imperio McMahon bajo reciente entrevista con PWMania.com, Moose se muestra esperanzado de que AMC haga su magia.

«Oh, tío, sinceramente creo que sin la relación de trabajo que tenemos con NXT, probablemente no estaríamos en la posición en la que estamos de tener este acuerdo con AMC. Además, pienso que por el hecho de que WWE tiene una mayor plataforma, cada vez que uno de nuestros talentos va allí, somos vistos por millones de personas. Luego de nuestra actuación allí, esos espectadores que ven el show, si les gusta un tipo como yo, como Santana o como Leon [Slater], pondrán AXS TV, que solía ser nuestra casa, para ver lo que hacemos allí. «Estoy agradecido por nuestra relación. Sólo irá a mejor. Obviamente, irá a mejor porque estamos en los inicios. Creo que mejorará mucho ahora que estamos en una cadena mayor. Creo, y no lo sé seguro, pero es lo que creo, que van a mandarnos mayores estrellas porque antes solíamos estar en AXS, una cadena más pequeña, pero ahora estamos en una gran cadena que está en 60 millones de hogares. Probablemente eso hará que quieran mandarnos mayores estrellas a nuestro show porque serán vistas por más personas».