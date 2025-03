¿Estelar femenil en WrestleMania 41? Triple H responde

Ya están definidas las dos luchas por los títulos principales femeniles de WWE para WrestleMania 41. Tiffany Stratton defenderá el Campeonato Femenil contra Charlotte Flair y Rhea Ripley expondrá el Campeonato Mundial Femenil ante Bianca Belair. Esto salvo que haya cambios en alguna de ellas o en las dos; IYO SKY sigue persiguiendo el segundo de los cinturones, como pudo verse en Elimination Chamber 2025.

► ¿Estelar femenil en WrestleMania 41?

Pero la cuestión ahora es: ¿una de ellas será el evento principal de «The Grandest Stage of Them All»? Atendamos a las declaraciones de Triple H en la conferencia de prensa posterior al evento.

«Siempre es posible. Para mí, siempre es posible. A medida que construimos esto, para mí, nada está descartado en ningún sentido. A medida que construimos esto, lo que más resuene se convertirá en los eventos principales. Nada está cerrado. Creo que, para el talento, esa es la mejor manera de hacerlo. Dejemos que todos luchen por el lugar. Dejemos que todos trabajen duro y que todos intenten hacer lo que estamos tratando de hacer, que es hacer cosas fuera de la caja y hacer cosas que la gente no ha visto. Dejemos que salgan y se desafíen a sí mismos para que cada momento que tengan en la televisión.

La gente olvida cuánto valor hay en la televisión que ofrecemos. Cuando tienes un momento en la televisión, no me importa si son 30 segundos, un minuto, dos minutos o 20 minutos. Maximiza esos minutos. Dime por qué deberías estar en ese evento principal. No salgas y digas, ‘Espero que me pongan en el evento principal’. ‘Consíguelo, haz que sea innegable’. Eso es lo que quiero que hagan los talentos. Quiero que los talentos y todos los que son parte de esto hagan que sea innegable que deberían estar en el lugar que deberían estar. No creo en darle un lugar a nadie.

‘Las mujeres deberían tener el lugar del evento principal’. Es bueno, si es lo más interesante del programa y está obteniendo la mayor reacción, cuando las pongo en los eventos principales, es por eso. Se lo ganan. Se ganan el derecho a través de su trabajo duro, su sacrificio, su dedicación, al igual que todos los demás, a ser tratados como todos los demás y trabajar duro para obtener lo que quieren. No las trato de manera diferente. La razón por la que no las trato de manera diferente es porque las respeto demasiado como para hacerlo de esa manera«.