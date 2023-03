Estelar de la noche uno de WrestleMania 39 aún es incierto

WrestleMania 39 se llevará a cabo el 1 y 2 de abril, pero el evento principal de la primera noche es una gran pregunta. En horas de la mañana salió un informe de Dave Meltzer que decía que el combate por el Campeonato Femenil SmackDown enre Charlotte Flair y Rhea Ripley cerrará la primera noche, pero eso podría ser un poco prematuro.

► Charlotte Flair vs Rhea Ripley, favorita para estelarizar la noche uno de WrestleMania 39

Sean Ross Sapp informó por medio de Fightful Select que actualmente no se sabe qué encuentro será el evento principal de la noche uno de WrestleMania 39, contrastando con el reporte del Wrestling Observer Newsletter. Sin duda, esta es una situación en la que todavía están deliberando sobre qué lucha puede encabezar la primera noche, en contraparte con la segunda, que ya es conocido que lo estelarizarán Roman Reigns y Cody Rhodes.

“El Wrestling Observer Newsletter informó que Rhea Ripley vs. Charlotte Flair por el Campeonato Femenil Smackdown estaba programado para el evento principal. Si ese es el caso, varias personas que normalmente estarían al tanto, y muchos talentos asociados no han sido informados de que ese sea el caso. El informe indicó que había razones políticas detrás de la decisión, que nos dijeron que simplemente eran el hecho de que no había un evento principal de mujeres en la cartelera de WrestleMania 2022 que cerró el espectáculo.

Podemos confirmar que, en un momento, The Usos vs. Kevin Owens & Sami Zayn estaba programado para ser el evento principal del programa, y ha habido varios en la compañía presionando para que así sea.

Seth Rollins vs. Logan Paul también está programado para la primera noche. No hemos escuchado que la lucha por el Campeonato Femenil restante, Bianca Belair vs. Asuka, haya sido considerada para un evento principal en absoluto.”

En un dato interesante, el comercial Stranger Things de Rhea Ripley debutó una semana antes de que saliera este informe. Durante ese comercial, la voz de John Cena le pregunta a Rhea Ripley si está lista para el evento principal de WrestleMania, aunque evidentemente puede no significar mucho. De hecho, el reporte de Fightful sugiere que tres combates estarían en la conversación para encabezar la noche uno de WrestleMania 39. Habrá que estar atentos a lo que ocurra en los siguientes días, y no se descarta de que esto sea una decisión de última hora.