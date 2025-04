Esteban Ribovics quiere pelea de revancha con Nasrat Haqparast

Esteban Ribovics no está muy contento con cómo sucedieron las cosas en su última pelea en UFC, pero siente que tendrá la oportunidad de redimirse en el futuro cercano.

Ribovics (14-2 MMA, 3-2 UFC) perdió por decisión dividida contra Nasrat Haqparast (18-5 MMA, 10-4 UFC) en UFC Fight Night 253 en marzo. Aunque ganaron la Pelea de la Noche y cada peleador se llevó a casa un bono extra de $50,000, el argentino no está contento con la experiencia.

Muchos en línea consideraron que Ribovics hizo lo suficiente para obtener el visto bueno de los jueces. Dos jueces le dieron 29-28 a Haqparast (18-5 MMA, 10-4 UFC) y uno 29-28 a favor de Ribovics, lo que resultó en una decisión dividida. Nueve de los 11 periodistas que enviaron sus tarjetas de puntuación en MMA Decisions vieron la pelea de Ribovics.

“ Estuvo muy reñido. Quizás sí ganó. Quizás conectó golpes let, pero hizo más daño, así que quizá eso fue lo que vieron los jueces. Yo tenía mucho volumen, pero ellos no eran tan fuertes. Simplemente tengo que aprender de ello”.

Ribovics, de 28 años, afirma que todo lo previo a la pelea fue básicamente bien. Sin embargo, se puso muy pesado tras el corte a peso ligero y lo sintió durante la pelea, especialmente en el primer asalto, que perdió.

“Me sentí bien con el corte de peso, pero como les dije, lo único es que me sentí pesado. Con Daniel Zelluber, entré a la jaula con 177 libras. Para esta pelea, recuperé las 185 libras.

Necesito ver qué pasó en la recuperación y por qué me puse tan pesado. Me sentía fuerte, pero muy pesado. Fue solo en el segundo asalto que me desperté y pude moverme. Así que ese fue mi único problema: me sentía pesado.