The Bloodline ha sido una facción muy dominante durante casi dos años. Liderados por Roman Reigns, y conformado por The Usos y Solo Sikoa, han logrado amasar casi todo el oro de la compañía. Y la historia se puso aún más interesante con la unión de Sami Zayn, con quien tuvieron varios meses de drama alrededor de una eventual traición que llegaría en Royal Rumble.

Posterior a lo ocurrido en los dos recientes eventos premium, ahora las cosas se han centrado en Jey Uso, quien fue el único que ha dudado en atacar a Sami Zayn desde Royal Rumble. Y durante el reciente WWE SmackDown, Jimmy Uso intentó hablar con él, pero sin éxito gracias a la intervención de Sami Zayn, cuya intervención todavía ha generado un mar de dudas en Jey, aunque sigue siendo presa de los ataques del resto de miembros de la facción.

► Jimmy Uso continúa haciendo equipo con Solo Sikoa

Después de que SmackDown salió del aire, se conoció de que Jimmy Uso hizo equipo con su hermano menor, Solo Sikoa, y según informó Sean Ross Sapp en Fightful Select, el dúo se enfrentó a The OC en un encuentro no televisado, que fue producido por Jason Jordan. Esto podría indicar que están planeando más interacciones como esta en el futuro a medida que continuamos camino a WrestleMania 39.

Esta no era la primera vez que Jimmy Uso y Solo Sikoa se unían, ya que anteriormente habían competido juntos en los espectáculos no televisados de la WWE, aprovechando la ausencia de Jey Uso de las pantallas. Habrá que ver cómo logran insertar esta situación en la historia que actualmente los Campeones Indisputables en Parejas tienen en curso, considerando que es previsible que The Usos defiendan sus títulos en WrestleMania 39.