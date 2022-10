Este sería el nuevo personaje asociado a Bray Wyatt

En el reciente Friday Night SmackDown cerró con un segmento de Bray Wyatt, quien llegó con una versión distinta a las anteriores que había caracterizado en su etapa anterior en WWE. Allí, con voz entrecortada, se sinceró con el Universo WWE diciendo que había muchas cosas, como su trabajo y personas cercanas, y llegó al punto en el cual pensó que no le importaba a nadie. Sin embargo, el segmento fue interrumpido por un video que se publicó en la pantalla gigante y que mostraba a un personaje con una máscara, similar a lo que se vio en Extreme Rules cuando Wyatt volvió a la compañía tras ser despedido el año pasado.

► WWE pidió registrar el nombre «Uncle Howdy»

Bray Wyatt siguió mostrando por qué es uno de los luchadores más creativos de toda la WWE, incluso mientras no estaba ligado a la compañía, aunque lamentablemente en su etapa anterior no se aprovechó todo su potencial. No obstante, en las últimas semanas con la temática del «Conejo blanco» la compañía buscaba devolverle la mística a esta Superestrella, quien hizo su regreso durante el reciente evento premium, Extreme Rules, y los fanáticos se emocionaron de inmediato.

Todavía no se sabe nada sobre lo que hará el ex Campeón WWE, ya que está dando a cuentagotas partes de su historia, aunque eso hace que siga siendo interesante. Además, según informó recientemente Fightful Select, los fanáticos comenzaron a pensar en la persona enmascarada que apareció en Smackdown esta semana cuando el propio Wyatt estaba en el ring.

Una pista de la situación se conoció cuando Fightful hizo referencia a que esta máscara se la conoce a nivel interno como una máscara de «Uncle Howdy». Además, WWE solicitó registrar la marca ‘Uncle Howdy’ ante la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos (USPTO) el 8 de octubre, por lo que seguramente este nombre tendrá alguna conexión con Bray Wyatt.

Habrá que ver qué sigue para Bray Wyatt, pero obviamente se podrían estar cocinando grandes planes para él, de quien se rumora que sea líder de una nueva facción.