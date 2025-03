Hay una importante e interesante actualización en torno a The Rock y John Cena. Y es que se ha podido saber que WWE estaría planeando darle un nombre al nuevo equipo de villanos que ha sacudido WWE desde Elimination Chamber 2025, cuando ambos traicionaron a Cody Rhodes, en especial John Cena, y este le dio tremenda paliza.

Y es que, en la más reciente edición de Wrestle Votes Radio, se reportó que tanto John Cena como The Rock ya tendrían casi listo el nombre con el que se conocería al grupo. Sin embargo, esto está por confirmarse y, sobre todo, por verse en la pantalla televisiva de WWE camino a WrestleMania 41.

► Este sería el nombre del equipo de The Rock y John Cena como villanos en WWE

Dicho nombre sería The Rock and Soul Connection. Es decir, «La conexión de La Roca y el alma». Esto, aunque podría pensarse que es en relación con que Rocky quería el alma de Cody Rhodes, pero, finalmente, fue el 16 veces Campeón Mundial quien se la terminó vendiendo, aparentemente, no es el caso.

Según reporta Wrestle Votes, parte de «Soul» en el nombre del grupo sería una forma de La Roca de rendir homenaje a su padre, el fallecido Rocky Johnson, cuyo apodo era The Soulman, o en español, «El Hombre del Alma». Estaremos atentos aquí en SÚPER LUCHAS para reportarles cualquier otra novedad.