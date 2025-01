House of Black se queda sin Malakai Black pero Brody King, Buddy Matthews y Julia Hart continuarían colaborando en AEW. No es una sorpresa ya que la luchadora ya lo adelantaba recientemente:

«Creo que estaremos bien, y decida lo que decida hacer con su carrera es asunto suyo, y le deseo lo mejor, haga lo que haga. Ha sido un gran apoyo para mí, y le agradezco todo lo que ha hecho por mí. Los rumores no están confirmados ni nada, así que no sé exactamente qué pasará. Podría pasar cualquier cosa, no lo sabemos. Es cuestión de, lo que ocurra, ocurrirá, y me alegraré por él ocurra lo que ocurra».

Y el nuevo nombre del grupo sería Hounds of Hell (Sabuesos del Infierno en español), como se puede suponer teniendo en cuenta que King ha solicitado su registro en la Oficina de Patentes de Estados Unidos.

«Proporcionar entrevistas en línea con luchadores profesionales en el ámbito de la lucha libre profesional y el entretenimiento deportivo con fines de entretenimiento; Proporcionar noticias e información sobre lucha libre a través de una red informática global; Servicios de entretenimiento, a saber, apariciones en vivo de un luchador profesional y artista del entretenimiento deportivo; Servicios de entretenimiento, a saber, apariciones televisadas de un luchador profesional y artista del entretenimiento deportivo; Servicios de entretenimiento, a saber, apariciones personales de un luchador profesional y artista del entretenimiento deportivo; Entretenimiento en forma de concursos de lucha libre; Servicios de entretenimiento, a saber, exhibiciones y actuaciones de lucha libre realizadas por un luchador profesional y artista del entretenimiento», es la descripción incluida en la solicitud.

Nathan Blauvelt aka Brody King has filed to trademark… HOUNDS OF HELL.

Surely sounds to be the new faction name for House of Black! pic.twitter.com/qkKNnZnHPS

— Drainmaker 🌧️ 💵 (@DrainBamager) January 17, 2025