Este sería el cartel planeado para Survivor Series 2025

Mañana hay evento premium de WWE, Crown Jewel Perth. Y ya de vuelta a los EE.UU., la siguiente gran cita del «main roster» de la empresa es Survivor Series: Wargames 2025, a celebrarse el 29 de noviembre desde el Petco Park de San Diego.

Minutos atrás, en una información que no deja de resultar un tanto sorpresiva, supimos vía Wrestling Observer Newsletter que Dominik Mysterio defendería allí el Campeonato Intercontinental WWE ante John Cena, constituyendo la penúltima lucha en la carrera de «The Champ».

► Los Juegos de Guerra

Y en el mismo reporte, Dave Meltzer avanza, además de ese Mysterio vs. Cena, otras luchas para Survivor Series: WarGames 2025.

Por una parte, como principal combate titular, Cody Rhodes defendería el Campeonato Indiscutible WWE frente al ganador de un duelo entre Drew McIntyre y Jacob Fatu a disputarse en Saturday Night’s Main Event XLII, con McIntyre como principal favorito.

Ya en lo relativo a las luchas que dan nombre al evento, la varonil tendría aCM Punk, Roman Reigns, Jacob Fatu, Jey Uso y un quinto integrante no decidido todavía (Meltzer señala que Jimmy Uso y LA Knight suponen los dos candidatos) yendo contra Seth Rollins, Bron Breakker, Bronson Reed, Brock Lesnar y Austin Theory. Mientras, la femenil tendría a AJ Lee, IYO Sky, Rhea Ripley, Charlotte Flair y Alexa Bliss yendo contra Becky Lynch, Asuka, Kairi Sane, Nia Jax y Lash Legend.

Con lo dicho, así luciría el grueso del menú de Survivor Series: Wargames 2025, que en teoría también contará con una defensa del Campeonato Femenil WWE o del Campeonato Mundial Femenil WWE.

CAMPEONATO INDISCUTIBLE WWE: Cody Rhodes (c) vs. Drew McIntyre

CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Dominik Mysterio (c) vs. John Cena

WARGAMES VARONIL: CM Punk, Roman Reigns, Jacob Fatu, Jey Uso y Jimmy Uso/LA Knight vs. Seth Rollins, Bron Breakker, Bronson Reed, Brock Lesnar y Austin Theory

WARGAMES FEMENIL: AJ Lee, IYO Sky, Rhea Ripley, Charlotte Flair y Alexa Bliss vs. Becky Lynch, Asuka, Kairi Sane, Nia Jax y Lash Legend