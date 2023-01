Tuvo Hijo del Vikingo el pasado 15 de octubre una de sus mejores noches competitivas cuando defendió exitosamente el Megacampeonato AAA ante Rey Fénix en un tremendo choque como estelar de Triplemanía XXX: Ciudad de México. Hasta que de vuelta a vestidores, mientras era entrevistado, se encontró con varios talentos habituales de GCW que le endosaron una paliza.

El mexicano ha logrado resarcir ya parte de aquella afrenta, derrotando a Joey Janela en GCW Til Infinity el último día del año que acabamos de dejar atrás. Pero aún debe darle su merecido a Gringo Loco y Alex Colon, los otros dos perpetradores del infame ataque. Y dentro de cuatro días tendrá la oportunidad de hacerlo con el primero, dentro del evento Don’t Talk To Me, a celebrarse desde la Cabarrus Arena de Concord (Carolina del Norte).

Pique entre ellos que se remonta incluso más atrás, cuando Gringo Loco retó el pasado verano a Hijo del Vikingo a una lucha de cabellera vs. cabellera, que nunca pudo materializarse.

Los integrantes de GCW Gringo Loco, Joey Janela y Alex Colon atacaron al Hijo del Vikingo mientras era entrevistado tras su lucha contra Fénix, viene un tremendo reto para el Megacampeon. #TriplemaniaXXX pic.twitter.com/U4MNNeHwMF — CARLOS 'LIONHEART' GARCÍA (@CarlosGarciaOf) October 16, 2022

► Una venganza “dark”

Sin embargo, seguramente estemos hablando otra vez de una actuación de Hijo del Vikingo exclusiva para los asistentes a dicha velada. Como sucedió con Blake Christian en Amerikaz Most Wanted y con Joey Janela en GCW Til Infinity, ese veto de AAA sobre selectas implicaciones de su Megacampeón sobre suelo yanqui se haría presente, pues Gringo Loco no tiene contrato con AEW, y recordemos que la única lucha que hasta ahora ha podido verse vía “streaming” fue contra Nick Wayne, talento adscrito a la compañía de Tony Khan.

Aparte del compromiso de Hijo del Vikingo, GCW Don’t Talk To Me presentará uno para otro talento azteca: Arez. He aquí su cartel provisional.