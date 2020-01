Hace pocas horas, MVP había confirmado que su lucha del pasado lunes en Raw ante su buen amigo Rey Mysterio, fue su última lucha de su carrera trabajando para WWE. El anuncio lo hizo a través de su cuenta de Instagram, agradeciendo a la WWE y a los fanáticos por todo.

Montel Vontavious Porter apareció en el Royal Rumble 2020, ingresando en el puesto número 12, donde fue rápidamente eliminado por Brock Lesnar. Este pasado lunes tuvo otra aparición sorpesiva en Raw, donde luchó y perdió contra Rey Mysterio, logrando así concretar una breve aventura de dos días para el ex Campeón de los Estados Unidos.

Cuando se pensaba que MVP tendría varias fechas programadas con WWE, seguramente algo pasó, y ahora el hecho es otro. No obstante, el propio luchador ha salido al paso para abordar esta especulación, negando que haya regresado por algún tiempo y revelando en su cuenta de Twitter la verdadera razón por la que decidió regresar a Royal Rumble.

People keep asking me about the "deal I signed" with WWE. I never signed a deal. I came back so that my son could see me wrestle in person and for him to see me wrestle his favorite wrestler.

As usual the industry leeches are reporting misinformation as fact.😂😂😂

Idiots.

— MVP (@The305MVP) January 30, 2020