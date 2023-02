Este fue el motivo de la ausencia de Chelsea Green en RAW

Chelsea Green hizo su retorno a la WWE durante el Royal Rumble femenil 2023, pero no le fue nada bien, ya que estuvo apenas unos segundos antes de que Rhea Ripley la eliminara. A partir de allí, la ex Impact volvió a aparecer en la programación de la WWE, pero realmente se ha hecho notar más por los segmentos tras bastidores, y presionando a Adam Pearce por una oportunidad para formar parte de la lucha femenil de Eliminatinon Chamber, lo cual evidentemente no sucedió.

Si bien a Chelsea Green no le está yendo nada bien en el ring, pero se entiende que todo esto es parte del nuevo personaje que nos quiere mostrar, donde se la ha visto en varios segmentos tras bastidores; no obstante, durante la última semana no ha sido vista en la programación de Raw y SmackDown y hay una buena razón para esa ausencia.

Sean Ross Sapp informó vía Fightful Select que Chelsea Green se mantuvo fuera de la televisión de la WWE esta semana porque no podía viajar a Canadá. La canadiense en realidad está sin poder regresar a su país hasta que se resuelva su situación migratoria; no obstante, pudo participar vía telefónica durante un segmento, en una llamada a Adam Pearce.

“A un talento de la WWE no se le permitió llegar a WWE Raw, pero hicieron un buen trabajo para cubrirlo.

En el episodio del 20 de febrero de WWE Raw, WWE hizo una historia en el que Chelsea Green fue enviada a Ottawa, Illinois en lugar de Ottawa, Canadá. Esto fue para ayudar a cerrar la brecha hasta que estuvieran fuera de Canadá, ya que Green actualmente no puede regresar a Canadá actualmente. A partir de ahora, Chelsea todavía está esperando su tarjeta verde y luego podrá regresar. Green ha estado con ese problema migratorio durante meses, desde el verano pasado.

El lunes, Green estuvo en Nueva York para la proyección de The Last Match: A Pro Wrestling Rock Musical, protagonizada por su esposo Matt Cardona.”

Chelsea Green también ha efectuado un buen papel a pesar de la adversidad, y recientemente publicó una serie de tuits quejándose ante la compañía por el “desvío” involuntario, descargando una vez más contra Adam Pearce.

With absolutely NO help from @WWE management, I found my way out of Ottawa, IL and into a city that’s more my style! 😏🍎

Jokes on you @ScrapDaddyAP … but neither of us will be laughing when I pay you a visit about this. pic.twitter.com/0RP4ph9Xko

— CHELSEA GREEN (@ImChelseaGreen) February 21, 2023