Este es el plan inmediato para Roman Reigns

En la edición de SummerSlam de este año, hizo su regreso Roman Reigns, quien ni corto ni perezoso se fue encima del Bloodline, dejando claras sus intenciones a corto plazo.

Curiosamente, en el citado regreso, que tuvo lugar en la lucha de Cody Rhodes vs. Solo Sikoa, Jacob Fatu quedó fuera de combate luego de un lance hacía Rhodes que reposaba en una mesa de narardores.

Lo anterior tiene que ver con el plan inmediato que tienen para Reigns.

Vamos a repasarlo.

Hablando en The Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer aportó información sobre la ruta creativa que le espera a Reigns.

«En esencia, la situación es que básicamente están tratando de que Jacob Fatu evite completamente a Roman Reigns, porque todos tienen que hacer ver bien a Roman Reigns y quieren mantener a Jacob Fatu especial al no hacerlo caer ante Roman Reigns. Así que estará ausente cuando Roman Reigns esté presente hasta que sea el momento adecuado para que se enfrenten. Esa es la situación. No puedo decir que no esté lesionado, pero todo lo que está sucediendo estaba planeado, puedo decir eso, en cuanto a evitar que esos dos se enfrenten por ahora hasta más adelante cuando lo hagan. Creo que quieren a Roman con Solo primero y luego a Jacob Fatu después de eso».