Este es el plan inmediato para Charlotte

Charlotte Flair ya está anunciada como participante de la campal femenil de Royal Rumble, que está pautada para hacerse el 1 de febrero.

No es de extrañar que su reintegro a la parilla televisiva de la WWE, levante dudas sobre qué sigue para ella.

Si ese es su caso, llegó al lugar correcto.

►La ruta creativa inmediata para «The Queen»

En un reporte reciente de Fightful Select, se ha filtrado lo que sigue para la hija de Ric Flair.

Un combate entre Flair y la actual Campeona de la división femenil WWE, Tiffany Stratton, puede que tenga lugar en «El Escenario Más Grande de Todos», WrestleMania 41.

Stratton ha sido comparada con Flair a lo largo de su carrera, comenzando desde su paso por «WWE NXT», y ha mostrado interés en enfrentarse a Flair, nombrándola como una de sus «rivales soñadas». Stratton también ha declarado que Flair la inspiró a convertirse en luchadora en primer lugar.

La ex Miss Money in the Bank ha tenido un ascenso rápido en WWE, desde ganar el Campeonato Femenino de NXT, hasta llevarse el maletín en la lucha de escaleras en 2024, y finalmente canjear el contrato contra su ex amiga Nia Jax para iniciar el nuevo año en SmackDown.

Flair ha estado fuera de acción debido a una lesión grave desde diciembre de 2023, cuando sufrió desgarros en el ligamento cruzado anterior (ACL), el ligamento colateral medial (MCL) y el menisco. Documentó su recuperación en redes sociales, publicando videos y fotos de sus entrenamientos mientras luchaba contra la lesión.

El choque entre ambas será inevitable.