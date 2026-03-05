Este es el cartel de la Noche de Amazonas del CMLL

El Consejo Mundial de Lucha Libre presentará este viernes 6 de marzo en la Arena México la esperada “Noche de las Amazonas”, una función completamente femenil que reunirá talento nacional e internacional en una de las veladas más especiales del calendario.

La empresa conmemora así el Día Internacional de la Mujer con una cartelera que incluye figuras de AEW y Stardom, consolidando su apuesta por los cruces globales y la proyección internacional de su división femenil.

► Dos campeonatos mundiales encabezan la noche

Campeonato Mundial Femenil CMLL

La campeona mundial, una de las figuras más reconocidas del panorama internacional, defenderá el cetro ante Persephone, quien obtuvo la oportunidad tras una polémica victoria sobre Olympia. Será revancha del enfrentamiento de 2025, donde Moné salió con el brazo en alto. Persephone llega decidida a cambiar la historia.

Lluvia y La Jarochita (c) vs. Starlight Kid y Mei Seira

Las monarcas mexicanas pondrán en juego los títulos ante el dúo japonés de Neo Genesis. El choque promete un choque de estilos entre México y Japón.

► Cartelera completa de la noche de Amazonas