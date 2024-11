Estas son las razones de CM Punk para unirse a Roman Reigns en Survivor Series

En el reciente episodio de SmackDown, CM Punk volvió a robar reflectores al protagonizar una tensa reunión con Roman Reigns y Paul Heyman, donde quedaron claras las tensiones entre el Mejor del Mundo y el Original Jefe tribal. La conversación, que marcó un punto clave antes de Survivor Series: WarGames 2024, donde se reveló las motivaciones de Punk y su particular forma de manejar alianzas.

Punk dejó claro desde el inicio que su presencia no estaba ligada a apoyar a Reigns, sino a su relación de confianza con Paul Heyman. El luchador no dudó en subrayar que su objetivo principal es tomar venganza contra The OG Bloodline, dejando a Roman en una posición incómoda. Sin embargo, ambos reconocieron que unir fuerzas es una estrategia necesaria para superar a sus rivales en el combate WarGames.

«Esto no es una alianza, es un medio para un fin«, fueron las palabras que definieron la postura de Punk, dejando en claro que cualquier colaboración será estrictamente temporal. Al final del intercambio, CM Punk advirtió que su verdadero interés está en ajustar cuentas pendientes, dejando entrever que, una vez concluida la lucha en Survivor Series, volverá a enfocarse en sus propios objetivos.

► The Orignal Bloodline vs. The Bloodline

El combate principal de Survivor Series: WarGames 2024 enfrentará a The Bloodline (liderado por Solo Sikoa) contra The Original Bloodline, donde CM Punk se unirá a Roman Reigns, Jimmy Uso, Jey Uso y Sami Zayn. Este choque promete ser uno de los más explosivos del año, con el Rogers Arena de Vancouver como escenario.

La participación de Punk deja las cosas tensas para Survivor Series, pues no se sabe concretamente qué acciones puede tener durante el combate.