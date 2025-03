Como si se tratara de una demostración de poderío o una declaración de intenciones, la mayoría de talentos de WWE NXT que han formado parte del «crossover» con TNA son mujeres. Mediante su territorio de desarrollo, el otrora Imperio McMahon quiere decirnos que cuenta con la mejor división femenil de la industria estadounidense, y qué mejor que TNA como socia para ello.

Anoche, durante iMPACT!, hubo de nuevo bastante presencia de gladiadoras de NXT, y en concreto cabe hablar de Jacy Jayne. Esta fue derrotada por Masha Slamovich, y en el poscombate, Tessa Blanchard atacó a la rusa, pero Léi Yǐng Lee y Xia Brookside hicieron el salve y «El Diamante Innegable» puso pies en polvorosa. Jayne no formó parte del breve ataque, pero quiso posicionarse del lado de Blanchard.

Con esta excusa narrativa (un tanto forzada), TNA anunció antes del final de la emisión que el próximo jueves veremos a Jayne, Blanchard y una «compañera misteriosa» ir contra Slamovich, Lee y Brookside. Y hoy, Jayne ha sugerido que ciertas socias la acompañarán.

Las dos últimas palabras, «fatal mistake», suponen evidente referencia a Fatal Influence, facción que Jayne integra junto a Fallon Henley y Jazmyn Nyx, quienes nunca han aparecido por TNA. Cabe esperar pues un debut al completo de Fatal Attraction, que veremos el jueves pero que se grabaría desde la Civic Arena de St. Joseph (Missouri, EEUU) entre hoy y mañana, jornadas programadas por TNA para sus nuevas grabaciones televisivas.

He aquí el menú que tendrá provisionalmente el próximo episodio de TNA iMPACT!

EXCLUSIVE: @jacyjaynewwe is coming back to TNA and bringing some of her friends with her. @WWENXT



Catch two nights of #TNAiMPACT tapings TONIGHT AND TOMORROW at the St. Joseph Civic Arena in St. Joseph, Missouri! Get tickets HERE: https://t.co/hrFN63WC00 pic.twitter.com/GkiC2zBOxe