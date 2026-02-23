Estas luchas se añadirían al cartel de AEW Revolution 2026

A día de hoy, 23 de febrero, cuando restan 20 días para la celebración de AEW Revolution 2026, desde la Crypto.com Arena de Los Ángeles (California, EEUU), su cartel luce así.

► La previsión del Observer

Y con «sólo» tres puntos confirmados, podríamos trazar una suerte de borrador completo para Revolution sirviéndonos de lo escrito por Dave Meltzer en el más reciente Wrestling Observer Newsletter.

Según Meltzer, Ricochet defenderá el Campeonato Nacional AEW ante Jack Perry, contra el que viene manteniendo un pique desde finales del pasado año, y al que ya venció en dos ocasiones para retener su oro: la primera, durante Dynamite New Year’s Smash, y la segunda durante el Dynamite del pasado día 4.

La corona Internacional que ostenta Kazuchika Okada también se defendería. Su rival apunta a ser Kevin Knight, considerando cómo puntualmente AEW recuerda que este venció a «The Rainmaker» durante el último Continental Classic.

Y la división femenil, claro está, igualmente tendrá presencia, con al menos dos combates titulares: Thekla (c) vs. Kris Statlander por el Campeonato Mundial AEW y Willow Nightingale (c) vs. Megan Bayne por el Campeonato TBS. Para Thekla sería su primera defensa tras derrocar precisamente a Statlander en Dynamite dos semanas atrás. Mientras, Nightigale consiguió conservar su estatus durante el más reciente Dynamite bajo lucha a cuatro bandas, siendo Bayne una de las aspirantes.

Tales añadidos conjuntarían un total de siete encuentros para Revolution, así que la estampa aún se completaría con algún que otro anuncio. Recordemos, la anterior entrega de Revolution presentó un total de nueve luchas.

