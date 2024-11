Wrestle Kingdom 19 y Wrestle Dynasty, afortunadamente, también presentarán combates femeniles. Si en el caso del primer show la vinculación entre NJPW y Stardom propicia tal rupturismo de la tradición, en el caso del segundo hablamos de un evento producido por NJPW, Stardom, el CMLL, AEW y ROH.

Por ahora, eso sí, sólo hay anunciado un encuentro con mujeres implicadas para cada cita. Mientras en WK 19 Mayu Iwatani defenderá el Campeonato Femenil IWGP ante AZM, en WD veremos una International Women’s Cup donde Stardom, el CMLL, AEW y ROH tendrán representación con una gladiadora de cada empresa bajo «4 Way Match». La ganadora, además del honor de salir victoriosa al amparo del Tokyo Dome, obtendrá una tentativa titular de su elección.

Y AEW ya ha dado cuenta de cómo pretende determinar a su representante.

Hoy, en Dynamite, Jamie Hayter se medirá a Queen Aminata, mientras Serena Deeb y Willow Nightingale harán lo propio en el episodio de Collision del 7 de diciembre. Las ganadoras de cada choque se verán las caras el 12 de diciembre en la edición Winter Is Coming de Collision, y quien se imponga irá a Wrestle Dynasty.

Durante la Zero Hour de Full Gear 2024 supimos que las contendientes de ROH serán Athena, Red Velvet, Billie Starkz y Leyla Hirsch. Por su parte, Zeuxis, Reyna Isis, Persephone y Sanely se jugarán la plaza del CMLL el 13 de diciembre sobre la Arena México.

Seguidamente, cómo se presenta de momento el menú de Wrestle Dynasty, velada prevista para el 5 de enero, 24 horas después de Wrestle Kingdom 19.

WrestleDynasty International Women’s Cup Qualifier@jmehytr vs @amisylle

TOMORROW, Wed 11/27

Chicago

Thanksgiving Eve #AEWDynamite

LIVE, East AND West Coast

8pm ET/5pm PT, TBS@SerenaDeeb vs @willowwrestles

12/7 #AEWCollision

Columbus

Finals#WinterIsComing Collision

St. Louis pic.twitter.com/n56PnhHTbN

— Tony Khan (@TonyKhan) November 27, 2024