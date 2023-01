¿Veremos a Ronda Rousey en Royal Rumble?

La sorpresiva vuelta de Charlotte Flair a las pantallas de WWE pudo haberse dado de manera más formal, detonando un combate contra Ronda Rousey por el Campeonato Femenil SmackDown de cara a Royal Rumble. Pero Flair hizo su regreso en el episodio de SmackDown del 30 de diciembre y dicho duelo se produjo in situ, con victoria para la hija de “The Man”.

Tal vez WWE quiso consumar de manera rápida un cambio titular ante la posible marcha de Rousey. Recordemos que en enero de 2022 se informó de que “The Baddest Woman on the Planet” había firmado con McMahonlandia por un periodo de 12 meses.

Y aunque Rousey declaró días después que estaba cansada de Charlotte Flair y el Campeonato Femenil SmackDown y que buscaría nuevas metas, la ex-MMA lleva casi un mes desaparecida de la programación de WWE.

Fightful reportó antes del inicio de año que Rousey tendrá combate en WrestleMania 39, si bien no contra Becky Lynch, como se preveía, por lo que debemos suponer que la gladiadora ha renovado o extendido su contrato con WWE.

Y ahora, el mismo medio comandado por Sean Ross Sapp informa, sin embargo, que la “Gran W” no tiene planes para Rousey en Royal Rumble, sin revelarse el motivo de la decisión. Esto puede dar pie a pensar que aquel reporte de comienzos de mes ya carece de vigencia y efectivamente, Rousey ya no forma parte de WWE, pero estaremos atentos a cualquier novedad.

